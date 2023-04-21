少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

記者戴上容、郭玗潔／新北報導

一名17歲劉姓少年20日上午帶著改造槍枝，搭乘計程車前往位在新北市土城區的一間當鋪，朝著鐵捲門連開51槍，消息震驚全台。少年的全身行頭超高檔，也引發網友議論。而後劉姓少年背景再曝光，原來他手上還有一間市價千萬元的4樓及頂樓公寓，改裝成套房每個月爽收租。

▲朝當鋪開51槍的劉姓少年，年僅17歲就擁有千萬房產。（圖／翻攝自記者爆料網）

新北市土城區一間當鋪20日遭槍擊，17歲劉姓少年持槍掃射51槍後，搭計程車前往板橋分局大觀派出所投案，訊後被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法，在晚間8點多移送新北地院少年法庭，但面對媒體提問，全程不發一語，稍早新北地院裁定收容。

警方初步調查，劉姓少年不是列管幫派分子，供稱與當鋪負責人有私人恩怨，因此持槍掃射。至於槍枝來源，劉姓少年推給已經過世的人，但確切提供者尚待進一步釐清。

▲朝當鋪開51槍的劉姓少年的阿嬤前往法院聽庭。（圖／記者戴上容翻攝）

而劉姓少年背景也被起底，據了解，劉少父親常進出監獄，他從小由阿嬤隔代教養照顧。阿嬤感嘆，劉少從小就常讓她擔心，但沒想到會壞到去開槍。由於阿嬤心疼劉少無依無靠，竟將自己17年前在中和南勢角購買的一處4樓含頂樓加蓋公寓，過戶給劉少收租，如今公寓市價已從當年的300萬元漲至千萬元，讓劉姓少年年僅17歲，就坐擁千萬房產。

不過，阿嬤稍早被媒體直擊前往法院聽庭，面對媒體詢問時，她否認認識劉少，匆匆騎車離去。