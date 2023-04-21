長痔瘡沒就醫！她拖2個月「左眼球遭侵蝕」　整顆潰爛慘摘除

▲女子眼球被摘除，竟是痔瘡惹的禍。（圖／翻攝自微信公眾號／健康湖南）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南湘西一名夏姓女子近幾年一直被痔瘡困擾，今年2月再度復發，根據以往經驗她網購了治療痔瘡的藥物，沒想到引來嚴重的後果。近日，她出現左眼腫脹到睜眼困難。她以為自己是沒休息好，直到半個多月前，左眼分泌物增多，甚至伴有流膿現象，視物模糊，這才急忙到醫院就診，沒想到最後慘被摘除眼球。

綜合陸媒報導，夏女怎麼也沒有想到，自己竟因為痔瘡導致左眼球被摘除。

原來，夏女近些年來一直被痔瘡困擾，今年2月初痔瘡又犯了，還伴有肛周疼痛及便血。依據以往的經驗，她在網上自行購買了治療痔瘡的藥物塞肛，沒想到非但沒有好轉，反而更加嚴重了，同時發現自己的左眼腫脹不適、睜眼困難，「當時沒多想，還以為是沒有休息好，熬夜導致眼睛不舒服。」

半個多月前，夏女發現自己的左眼分泌物增多，甚至伴有流膿現象，視物模糊，這才急忙到醫院就診。經進一步診查，確診為膿毒症、左眼眼內炎伴眼球穿孔、肺膿腫，在經過規範的抗感染治療後，不得不接受了左眼球摘除手術。

4月19日，夏女順利出院，回想起這段經歷，她悔不當初，「沒想到小小的痔瘡帶來這麼嚴重的後果，應該早點到醫院來治療的。」

醫生表示，根據病史並結合檢查檢驗結果，夏女的眼膿腫、肺膿腫來源於痔瘡，這是因為痔瘡發作後，內痔曲張的血管壁破裂出血，細菌通過破損口入血四處播散導致膿毒血症，細菌在眼部和肺部生長繁殖引起眼膿腫和肺膿腫。

醫生提醒，細菌、真菌、病毒及寄生蟲等都可引起全身感染甚至膿毒症，而像夏女這樣造成眼內炎、眼球破裂甚至失明的情況比較少見。細菌感染是膿毒症的主要病因，當患者出現感染或疑似感染症狀時，要到正規的醫院檢查並進行積極且規範的治療，減少其進展為膿毒症的風險，對於患有痔瘡的患者，當出現痔瘡發作時，不要盲目用藥，而應該正規就醫，以免出現不可挽回的後果。