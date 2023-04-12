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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸對台展開貿易壁壘調查　陸委會：徒增對業者干擾

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺,釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸啟動貿易壁壘調查，恐影響台灣產品銷陸。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸商務部12日宣布，對台灣啟動貿易壁壘調查，涉及2455項產品。對此，陸委會晚間回應，陸方宣布對台貿易壁壘調查，徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。

陸委會提到，兩岸於2001年底及2002年初先後加入WTO，由於雙方在加入WTO過程中，並未就貨品貿易進行協商，為維護我方利益，在台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第8條明定，准許輸入台灣的大陸物品項目，須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，多年來政府依此規定，持續檢討中國大陸物品輸入項目，目前我方尚未對陸方開放的農工產品約有2000多項，「針對前述我方未對中國大陸開放部分產品進口的問題，兩岸雙方曾進行磋商，但因故未能完成，陸方當時亦已充分理解我方立場。」

陸委會強調，本次陸方宣布對我2455項產品進行貿易壁壘調查，我方認為徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。

陸委會還說，政府相關機關將持續密注本案後續發展，對於業者可能面臨的問題亦將予以必要協助。

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