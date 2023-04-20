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狠砍情敵131刀再吊死！她錯失救命關鍵　醋男判賠家屬1887萬

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲醋男砍情敵131刀再吊死，一審判無期徒刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名34歲何姓男子懷疑姚姓前妻婚內搞外遇，氣得持水果刀狂砍吳姓男友131刀、再吊掛致死，前妻返家時聽見吳男說「我快沒氣力了」，誤認在健身離去，錯過救人機會，一審判處何男無期徒刑。吳男妻子、雙親、2名孩子向何男求償扶養費、慰撫金、喪葬費等共2194萬餘元，日前判決出爐。

回顧此案，何男認為姚姓前妻在離婚前就搞外遇，之後又陸續因簽訂不合理的離婚協議書、被趕出家門、子女扶養權、房產等問題爆發多次爭吵，2022年5月6日早上9時許前往姚女住處找人理論。

然而何男開門卻發現前妻的吳姓男友穿著一條內褲躺在床上睡覺，失控持水果刀刺向吳男，一共砍殺131刀，途中還曾用健身用吊環連接尼龍繩綁住其頸部，再將吊環勾在廁所門把上，導致吳男最終因失血過多、窒息死亡。

▲▼高雄情殺命案嫌犯逮捕畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲何男犯案後逃亡，躲在電梯夾層被發現。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

事實上，在事發約18分鐘後姚女曾返回住處，她發現大門反鎖無法進入，敲門聽見吳男以虛弱聲音發出「我快沒氣力了」，誤以為是男友在健身，離去，何男趁機清理血跡，但血量過多根本無法清理，決定踏上逃亡之路。

中午12時許，姚女再度返回住處，才發現男友倒在血泊中，立刻報警，而何男逃亡1天後，在鼓山火車站旁身障電梯上方空間躲藏被警方發現逮捕到案，一審法官考量何男，尚非全無教化之可能，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。

吳男妻子、2名未成年子女、雙親另向何男提起民事求償，由於吳男對他們5人有扶養義務，因此包括喪葬費、扶養費、慰撫金等，個別求償400萬餘元，合計2194萬餘元，高雄地院判賠1887萬餘元為適當。可上訴。

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