屏東綁鐵工13年欠「交通罰單+稅金」721案　1原因讓他一次繳清

▲義務人繳清稅款 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉一名綁鐵工，名下有好幾部汽機車，卻全都未按時繳納牌照稅、罰單、停車費與通行費，累計721件，金額高達60餘萬元，他想貸款買部百萬元新車，結果名下透天厝遭屏東執行分署查封，無法將該不動產設定抵押權作為銀行借款擔保，他只好乖乖繳清最後21萬罰款。

這位義務人案件自2009年起陸續移送法務部行政執行署屏東分署執行，雖經扣押義務人的存款與造林補助金，但只有執行到數百元，他的汽機車部分老舊，部分已設定高額動擔給車貸公司，並無執行實益，不得已只好查封他位於枋寮已設定抵押給農漁會的透天厝，希望抵繳尚欠的21萬。

日前，他突然現身帶著21萬元現金來找書記官，表示要一次繳清餘款，因為想買一部上百多萬元的進口車，欲將查封之不動產設定抵押權作為銀行借款擔保，希望分署能塗銷查封，遂將剩下的191件案件全部清償，國庫終於順利徵起所有稅費罰單，分署也迅速發函通知地政事務所啟封，讓他順利買車。

屏東分署表示，車主不繳牌照稅、停車費與通行費等稅費，會再衍生相關罰鍰，而交通罰單逾到案時間再繳也會被裁罰較高倍數，故按時繳納可以避免這些原本不必要罰款的產生，才可將工作所得用於清償車貸或其他家庭開銷。如果義務人確實有經濟上困難無法一次繳納完畢，可提出相關資料經分署核准後辦理分期，並應按期繳款，否則義務人個人或擔保人財產被分署執行，又會產生手續費及鑑價等程序費用，非常不划算。