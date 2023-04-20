福斯新聞願賠240億　與投票機公司就誹謗案和解

▲《福斯新聞》被告誹謗，和解賠錢。（圖／路透）

文／中央社

福斯新聞19日以7億8750萬美元就投票科技公司Dominion提出的誹謗案達成和解。Dominion指控福斯新聞散布虛假陳述，將其投票機與2020年美國選舉舞弊陰謀論掛鉤。

法新社報導，保守派新聞媒體福斯新聞（Fox News）以7億8750萬美元（約新台幣240億元）和解了結此案，避免了大多數專家認為可能損及名譽且備受矚目的審判；如果進入審理階段，老闆梅鐸（Rupert Murdoch）將被迫在公開法庭上作證。

在完成12名陪審員的遴選且德瓦拉州高等法院（Delaware Superior Court）準備聆聽開場陳述後，法官戴維斯（Eric Davis）在最後一刻宣布達成和解。

福斯新聞在聲明中表示，「很欣慰」可以解決這起糾紛，又說「我們承認法院的判決，與Dominion有關的某些說法是不實的」。

Dominion執行長普洛斯（John Poulos）在法庭外對媒體記者說，福斯「承認撒了有關Dominion的謊，對我的公司、員工與客戶造成巨大損害。沒有什麼可以彌補的」。

「紐約時報」稱這是「世紀誹謗審判」，如果進入訴訟程序，將考驗美國媒體蓄意報導錯誤資訊時，能行使的言論自由權極限。分析家曾預測，這可能是美國法律史上最重要的誹謗案庭審。

福斯新聞與Dominion在史上最大的誹謗案之一達成和解，代表像是卡爾森（Tucker Carlson）與尚漢尼提（Sean Hannity）等明星主播也將避免出庭作證。

美國媒體報導，和解協議沒有要求福斯主持人在節目上道歉或承認傳播虛假陳述。

Dominion 2021年3月向福斯新聞提告，指控福斯新聞宣揚川普毫無根據的說法，聲稱Dominion投票機被用來操控川普最終敗給拜登的總統選舉，向福斯新聞索賠16億美元。

Dominion主張福斯知道這些說法不實，卻仍散布謊言。

Dominion說，福斯新聞會開始支持川普的陰謀論，是因為福斯新聞在美國電視台中開了第一槍，率先宣布拜登拿下西南部亞利桑那州，等同於預測民主黨籍的拜登將贏得總統職位，導致觀眾開始流向規模較小的競爭對手。

福斯新聞否認誹謗，聲稱只是在報導川普的指控，並不支持這些說法；此外，福斯新聞受到美國憲法第一修正案規定的言論自由權保護。