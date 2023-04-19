幫媽領普發6千！訊息跳出「款項已提領」嚇壞　衝派出所原因曝

▲幫媽媽領普發6千，他領不到以為被盜領。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆一名男子在ATM替母親提領普發金時，交易明細上的訊息欄位說明「款項已提領」，他以為遭盜領，於是立即報警求助。警方獲報後，請王男撥打1988專線詢問，才得知母親符合特定條件資格，政府會將6000元直接匯入現有撥款帳戶內且免登記程序，才結束一場「盜領驚魂」。

王幸男子17日晚間神色倉皇跑進基隆市警察局第二分局八斗子分駐所報案，稱祇要替母親提領全民普發獎金，卻發現交易明細上的訊息欄位說明「款項已提領」，認為款項遭盜領，故至派出所報案請求警方協助。

警方獲報後，一方面先請王男確定有無其他家人替母親代領，一方面幫王男找尋全民普發金可能被盜領的資訊，並請王男先去刷所有家人的存簿，確定金額有入帳，以及是否真的已被提領。

王男經確認後，又再次返回分駐所，並稱母親的全民普發金不知何故已自動入帳，警方遂請王男等到上班時間，撥打1988全民普發金專線詢問。全案經王男確認，原來其母親符合特定條件資格，政府會將6000元直接匯入現有撥款帳戶內且免登記程序，一切才真相大白，結束這場盜領驚魂。

第二分局呼籲，現在最夯話題非全民普發金莫屬，民眾若遇類似款項遭盜領之情形發生，千萬不要慌張，可於周一至周五08時30分至18時30分，撥打1988全民普發金專線，或上全民普發金網站(https://pro.6000.gov.tw/)，內有詳細說明可以解惑，亦可至最近的派出所尋求警方協助。