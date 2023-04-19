雨區繞北部地形而過！鄭明典：還沒開始　劇烈降雨時間曝

▲氣流今凌晨到清晨繞過台灣北部地形，不過鋒面雨將越晚越明顯。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

鋒面今(19日)逼近台灣，西半部轉短暫陣雨或雷雨天氣，且越晚降雨機率越高，氣象局長鄭明典公布今凌晨3時到6時對流回波圖，雨區繞過台灣北部地形而過，鄭明典指出，降雨還沒開始。氣象局則表示，今晚間起降雨機率提高，明天周四(20日)鋒面通過，將是降雨最劇烈時間點，嚴防局部大雨或短延時豪雨。

氣象局長鄭明典公布今凌晨3時到6時對流回波圖，對流繞地形而過還未進入台灣，鄭明典表示，比對氣流線分析，凌晨3點看到的回波，約略是台灣東側來的高壓迴流和南海上來氣流的交界面。高壓迴流相對穩定，因此繞台灣地形北上的特徵明顯，連帶影響對流回波的結構，雨區繞了台灣北部地形而過。後面接續的雨區還有點距離，雨區到達之前氣溫還是會偏高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友留言：「氣流就這麼過了」，鄭明典則回應：「還沒開始」。

氣象局則表示，今天(19日)白天隨鋒面逐漸靠近，天氣漸轉不穩定，西半部將轉為有短暫陣雨或雷雨，但沒下雨時仍悶熱，各地高溫可達31到34度，西南風影響，花東氣溫較高，東南部有焚風發生機率，晚間起降雨機率明顯提高，西半部留意局部較大雨勢。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象局指出，周四(20日)受鋒面影響，降雨最劇，鋒面帶降雨由北往南影響全台，易有陣雨或雷雨，西半部、東北部降雨時間較長，有局部大雨或短延時豪雨發生機率。降雨影響使氣溫略降，西半部、東北部高溫約26到28度，花東約28到29度。晚間起北台灣降雨稍減緩，但中南部及花東仍易有局部較大雨勢。周五(21日)鋒面逐漸通過，雨勢較緩，仍易有短暫降雨。​

由於4月20日將有日食現象，氣象局表示，受降雨影響，期待在台灣觀察4月20日偏食民眾恐怕要失望了，不過花東、恆春地區還是可以碰碰運氣。