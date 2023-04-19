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超強運「5生肖」！財神星加持「升官加薪」一路旺到端午

今年上半年結束之前，有5大生肖運勢特別好。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲今年上半年結束之前，有5大生肖運勢特別好。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入四月中旬，今年的上半年再過沒多久就要接近尾聲，在準備迎接夏天之際，塔羅牌老師艾菲爾從生肖角度分析，指出在今年上半年結束前，也就是端午前，有五大生肖的運勢特別旺，能感受到「順順利利」的感覺，其中生肖屬鼠的人，在端午節之前運勢非常好，尤其在人緣丶財運和職場升遷方面；生肖屬猴、虎的人，貴人運勢特別旺，可以好好把握這段時間，為自己人生帶來新一波光景。

第五名：生肖鼠：人財兩得丶科甲中第

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生肖鼠的人，在端午節之前運勢非常好，尤其在人緣丶財運和職場升遷方面。財神星的加持，令生肖鼠的財運旺盛，可能會得到意外的收入或營利機會。同時，鼠年生的人也是聰明才智丶反應靈敏的人，他們在工作和學習上都能有不俗表現。有些人甚至可能在考試或檢定中取得優秀成績，或在職場上得到重要的提升。春末夏初，老師要請生肖鼠好好把握機會衝刺一波，把好運延續到年底。

第四名：生肖猴：毛遂自薦丶貴人幫扶

生肖猴的人，在端午節之前的運勢表現也相當不錯。貴人星的影響，讓生肖猴得到重要人物的幫助和支持，可能會得到意想不到的機會。在工作方面，肖猴者能夠有出色表現，為自己帶來不錯的名聲和利益。此外，猴年生的人本生就是有主見丶勇於創新的人，他們有可能在這段時間裡展現出獨特的創意和才華，獲得更多的關注和讚譽。春末夏初，老師要請生肖猴好好把握機會創新，點燃一波能延續到年底的好運。

第三名：生肖雞：當機立斷丶趁機行事

 在端午節之前的這段時間裡，生肖雞的運勢算是不錯的。懂得把握機會丶當機立斷的行事做風，將會為生肖雞在工作上發揮延福避禍的作用。抓住時機，立馬做出決定，對於醞釀已久的事情會有推波助瀾的效用。趁著春末夏初大刀闊斧地執行一番，不要被太多無關緊要的事物所羈絆，努力保持冷靜的頭腦，專注於目標即可大獲成功。

第二名：生肖虎：貴人提攜丶心願必成

對於生肖虎而言，在端午節之前是一個貴人相助的時期，運勢趨向穩定，貴人的出現能夠幫助你在事業上更進一步，事業上的成功與升遷都是有可能的。春末夏初正是肖虎者心想事成的好時期，老師要請你將注意力放在目標上，向宇宙說出自己的心願與請求，面向目標積極的採取行動，全宇宙都會幫助你取得心中所想要的成果。

第一名：生肖馬：祥瑞跟隨丶喜氣蔓延

對於生肖馬而言，在端午節之前是一個喜氣洋洋的時期，祥瑞一路跟隨著，事半功倍，煩惱瞬消。這段時間將會是穩定的時期，財富狀況也會得到提升，只要按部就班，不要自亂馬腳，就能順順利利的完成計畫。生肖馬的人，在這段時間也總是能夠吸引他人的注意力，容易在這段時間裡成為焦點，無論是做業務丶或是想要認識新的人丶拓展人脈，都可以妥善利用這段好時光。謹記，把眼界放寬到整段人生的長度，無私的付出，終將有所回報。順道一提，2023上半年的六個月中，有五個月都是吉月，這對於肖馬者來說，是非常好的時期。

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