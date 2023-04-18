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猴痘疫苗搶「名額剩4千」　羅一鈞曝加購規劃：2萬瓶下月初到貨

▲▼猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情燒連帶也造成疫苗瘋搶。疾管署10日開放第二階段疫苗登記，副署長羅一鈞公布今（18）日最新預約狀況，到已經有2.5萬人完成預約，剩餘名額僅4千多人，本周可能登記完畢。另也公布下一批採購情況，預計加購2萬瓶、約6萬人份的疫苗，下月初到貨，以銜接後續接種規劃。

▲▼4/18疾管署疫情周報，發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）

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▲疾管署疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

疫情大爆發！疾病管制署今（18）日公布上周增加15例猴痘個案，創單周新高，其中有13例本土病例，分布北北桃高4縣市。羅一鈞表示，以個案潛伏期推估，到4月底、5月初是疫情發展關鍵期，可能有潛藏個案在後續發病，目前疫調有限資料以三溫暖等營業場所、網路交友等與不特定人有親密接觸為主。

羅一鈞表示，這15人都沒有接種過猴痘疫苗，社區整體感染風險提高，且猴痘有21天的潛伏期，估計到4月底、5月初都是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案後續發病，另近期也有出國人潮，觀察鄰近日本、韓國疫情升溫，東南亞泰國也有案例出現。

近期報導專家說法指出，入住飯店旅館自備毛巾、床單，是防範感染猴痘的方式。羅一鈞今天特別強調，去年從歐美開始蔓延至亞洲的猴痘疫情，絕大部分都是透過人與人之間的親密接觸傳染，沒有個案是在旅館中等環境感染，希望外界不要抓錯重點，現階段的預防重點還是減少、避免和不特定、陌生人進行性接觸在內的親密接觸，還有接種疫苗。

疾管署開放自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」民眾接種猴痘疫苗，自10日下午2時起開放第二階段、3萬名額的猴痘疫苗接種意願登記，記至今日中午12時，完成登記民眾計25,163人，預約率逾8成3。

羅一鈞表示，目前還有4,837個名額可登記，昨天單日就增加1千9百多人登記，也許本周就會登記完畢，疾管署已經在進行下一批疫苗採購，目前預計加購2萬瓶、約2萬人份，下個月可以到貨，就會銜接上第二階段到5月中旬之後的疫苗接種規劃，也包含接種個案的第二劑接種。

▲▼猴痘個案處置流程。（圖／疾管署提供）

▲猴痘個案處置流程。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，截至4月17日共計完成7,024人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種43人及暴露前預防(PrEP)接種6,981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6,826人。

疾管署說明，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例(31例本土及9例境外移入)，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。

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