阿里山里佳爭取新設對外道路連山美　52公里車距僅剩5公里

▲ 里佳部落希望增建對外道路連接山美達娜伊谷，縣府相關單位與當地民眾再探勘。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣鄒族里佳部落位於嘉義縣最東邊，當地居民對外聯絡道路僅靠台18線轉169縣道，希望增建聯外道路「里美公路」連結山美村，日前縣府建設處前往勘查並與當地溝通，有望以防災道路施作。

▲ 里佳部落希望增建對外道路連接山美達娜伊谷，現有里佳經達邦、石桌、龍美到山美52公里(藍色區段)，打通後將僅距離5公里多。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山鄉里佳村長安高德表示，里佳唯一對通道是169縣道，過去八八風災全村對外交通就幾個月都完全中斷。也由於僅靠169縣道與外界相通車距長，村民看病、辦事非常不便，聯外道「里美公路」若修建完成，從里佳越過曾文溪上游分支的溪谷，直達阿里山鄉山美村，再經大埔鄉下到平地，直接縮短約50公里路程，將方便就醫、物產運輸，也有利發展在地觀光。

▲ 里佳部落希望增建對外道路連接山美達娜伊谷，圖為象山背。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣建設處長郭良江與民政處長楊健人，日前與部落民眾溝通「里美公路」增建事宜。郭良江表示，公路總局曾委由縣府聘請顧問公司評估興建「里美道路」，但預定路線沿途都是峭壁懸崖，鑽探地質工具沒辦法不上去，該地區更為地質敏感區，所以沒有完成規劃，但有轉由民政單位改以防災道路向原民會爭取，希望完成興建。