巴西外交官之死家屬告辦事處長　外交部調查團4／23出發

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前公開控訴其墜樓原因不單純，疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌。外交部發言人劉永健18日說明，調查團將於4月23日出發，調查重點包括聖保羅辦事處關於館舍的修繕採購、人員管理、經費支用等內容；對於家屬前往台北地檢署按鈴控告辦事處長馮光中，外交部尊重家屬的決定。

俞惠敏日前在發表公開信後，與國民黨立委王鴻薇、台北市議員應曉薇一同舉行記者會，公布王之化墜樓前錄製的錄音檔和相關資料，根據該錄音檔，王之化不斷重述「我沒有拿任何公家的一毛錢」等語；俞控訴，丈夫生前遭到惡意污衊，「人間無處喊冤，所以他只好找上帝申冤」，並指控馮光中稱王之化有憂鬱症是說謊，但外交部澄清從未指稱王有憂鬱症，會進行完整調查，將由政風處同仁組成調查團前往當地。

劉永健今天在外交部例行記者會答覆媒體提問說，外交部對於同仁離世表示深度遺憾與哀痛，對於王之化輕生原因，外交部沒有預設任何立場，對於家屬提出的各項質疑，外交部都會進行公平客觀的調查，不管是聖保羅辦事處關於館舍的修繕採購、人員管理、經費支用，調查團都會進行實地的了解。

劉永健說明，因為機票以及簽證的因素，調查團將在4月23日出發，目前外交部調查團的工作重點，當然是要釐清事實的真相，這也是家屬最主要的訴求，調查報告完成後，會向家屬和社會大眾說明。

媒體追問，家屬今日前往台北地檢署按鈴控告馮光中，未來若進入司法程序，外交部的行政調查是否會與檢調合作？劉永健表示，外交部尊重家屬的決定，也尊重家屬的權利，目前行政調查的部分獨立在司法調查之外，待調查報告出來之後，會向外界說明。

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