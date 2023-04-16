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社會 社會焦點 保障人權

太想當警察！他3度穿「2線1星」制服路上晃　正牌警苦勸：去考啊

記者戴上容／新北報導

新北新莊輔仁大學附近1月出現一名「兩線一」假警指揮交通，這名假扮警察的洪姓男子又再度出現新北市樹林區！前天（14日）下午，他又穿著警察制服，在樹林地區不斷來回遊走，被眼尖的民眾識破報警，轄區警方到場，委請他出示警察服務證時，洪男立刻坦承自己只是一般民眾，更強調自己甚麼事都沒做，但訊後仍被警方依法移送法辦。

▲▼ 假警察在路上晃，被正牌警察逮捕，警察一查發現他就是曾經在新莊出沒的洪男 。（圖／記者戴上容翻攝）

這名23歲洪姓男子，相當熱愛警察工作，跑到軍用品店購買警察制服、臂章、官銜，去年底就曾在輔大指揮交通，今年1月3日他又再度穿上警察制服在輔大校門口指揮交通，被新莊警方發現並逮捕移送法辦，事隔3個月，洪男又再度現身。

前天（14日）下午4時許，洪男穿上警察制服，頭戴安全帽，腰際間還插著無線電，在樹林區樹人街路口間不斷徘徊，被民眾一眼識破是假警察，立即報警處理。

樹林分局樹林派出所警員蘇昱融、呂書豪到場時，赫見一名身穿「兩線一」警察制服的巡官，在馬路上走來走去，請他出示服務證時，洪男一見到正牌警方找上門，顯得十分慌張，當場坦承自己是假警察，他強調，自己只有在路上走來走去假裝巡邏，並未與任何人交談或進行攔查。

▲▼ 假警察在路上晃，被正牌警察逮捕，警察一查發現他就是曾經在新莊出沒的洪男 。（圖／記者戴上容翻攝）

現場警員鼓勵洪男考警察「去考阿，怎麼不去考」，洪男則稱「沒得考阿，我現在這樣沒得考阿，有案件（意指前科）不是就不能考？」然而實際上，除涉及如殺人、強盜等重大刑案外，一般普通刑案仍可視個案情況考警察；警方將洪男帶回偵訊時，不斷勸他循正常管道參加考試，一圓警察夢，訊後也將他依刑法第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者」移送法辦。

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