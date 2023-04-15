　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天線藏藍白拖...暴力犯越獄22hrs　20分鐘後才發現...3管理員判刑

▲▼ 。（圖／資料照）

▲受刑人陳坤和去年戒護就醫脫逃，北上桃園遭逮。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中監獄受刑人陳坤和，去年趁戒護就醫時使用鐵線破壞腳鐐，溜出醫院偷車逃逸22小時，在桃園被發現後，朝警方揮刀自殘，仍遭逮捕。台中地方法院審理後，台中地院依脫逃、竊盜、妨害公務等罪，將陳判刑1年、拘役55日；當時中監的歐姓、蔡姓管理員以及陳姓主任管理員，各依過失縱放人犯判3月，得易科罰金。可上訴。

陳坤和因犯下槍砲彈藥刀械管制條例等多起案件，須合併執行到2038年1月22日，去年8月間，陳因案被借提到台北監獄，期間因感染新冠肺炎被送到隔離房，他以自己的掌上型電視（先前於台中監獄購買）收訊不佳為由，向獄友借了一組外接型天線。

陳坤和研究後，認為天線可以作為逃脫工具，便將天線與基座的接點處反覆凹折，直到天線斷落，再從塑膠頭取出一截短端天線，最後把這截天線插進左腳藍白拖的側面內緣中。

去年8月31日，陳坤和解還台中監獄，因檢查隨身物過程中，憑目視難以從拖鞋外觀查出異狀，金屬探測門及探測器也對僅含微量金屬的天線未發揮功效，陳得以順利將天線從台北帶回台中。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲陳坤和利用預藏在藍白拖的天線破壞腳鐐逃出醫院。（圖／資料照）

同年9月17日，陳因須拆除先前骨折所固定的鋼釘，至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，陳佯稱頻尿須常上廁所為由，徵得歐姓中監管理員同意，將手銬解開；歐男隨後因支援洗腎室受刑人的戒護勤務，在未將陳坤和手銬再度上鎖的情況下離開病房。

陳坤和趁隙取出預藏的鐵線將腳鐐破壞後逃出醫院，再至附近的殯儀館偷車， 隨後變裝不斷在北、中、南搭車迂迴製造斷點，躲避警方查緝。警方循線追查，發現陳最後位置在桃園中壢，9月18日下午1時許，順利將陳逮捕。由於陳坤和在警方進行圍捕時，失控持刀自殘，傷勢嚴重，昨先緊急將他載至桃園的醫院就醫，待生命跡象穩定後，移回中國附醫戒護。

檢察官認為，主任管理員陳男未核實督導、要求管理員歐男依規定值勤，也沒檢視收容人是否依法施用戒具；另管理員蔡男則未確實監看病房之狀況，致未掌握病房無任何管理員在內，亦無發現受刑人陳坤和未施以手銬，讓陳坤和以該天線解開腳鐐並脫逃長達約20分鐘後始行發現，歐等 3 人均涉有過失，當日漏夜偵訊後，諭知歐男、陳男、蔡男，分別以15萬、10萬、10萬元交保。

台中地院審理，法官依脫逃、竊盜及攜帶凶器妨害公務等罪，判刑陳坤和4月、拘役55日及8月；陳姓、歐姓及蔡姓管理員，各依過失致人犯脫逃3月，得易科罰金，均緩刑2年。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
張育成遭擊中右膝！　痛苦大叫
快訊／30年大旱！　高雄7座游泳池關閉
大嬸遛狗沒繫繩　被糾正反嗆「衣服脫下來」！下秒狗跑了
快訊／岸田文雄街頭演說「傳爆炸巨響」！
李多慧「第一次見隊長」二度鞠躬！　互動全被拍
釣少女嘿咻！　男網友好奇：咪咪多大？想「續約」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

褲綁「善良ㄉ體質」！警一摸感覺怪怪　打開驚見海洛因…他臉綠了

路邊抽K菸警聞味盤查　菸頭丟水溝滅證...撈出一驗「果然是毒品」

按摩妹情人節喜收金飾！菜販泡溫泉爽啪　妻求她離開被嗆：做不到

行竊被取消會員資格....紅衣女大鬧健身房　挑釁員工「你打啊」

天線藏藍白拖...暴力犯越獄22hrs　20分鐘後才發現...3管理員判刑

金門鐵皮屋火警！電池閃燃「狂竄恐怖火花」　靠他英勇撲滅

彰化蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆現場打蛋自清：我沒在怕的

釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？　想「續約」下場GG了

吃「花雕雞泡麵」酒測超標！女晚餐嗑1碗　實測吹0.24扣車

這個男人超級暖！　阿北卡車流中....他衝下警車扶過馬路

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

相戀29年結据租不起房　女友癌末醫院幫辦婚禮

褲綁「善良ㄉ體質」！警一摸感覺怪怪　打開驚見海洛因…他臉綠了

路邊抽K菸警聞味盤查　菸頭丟水溝滅證...撈出一驗「果然是毒品」

按摩妹情人節喜收金飾！菜販泡溫泉爽啪　妻求她離開被嗆：做不到

行竊被取消會員資格....紅衣女大鬧健身房　挑釁員工「你打啊」

天線藏藍白拖...暴力犯越獄22hrs　20分鐘後才發現...3管理員判刑

金門鐵皮屋火警！電池閃燃「狂竄恐怖火花」　靠他英勇撲滅

彰化蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆現場打蛋自清：我沒在怕的

釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？　想「續約」下場GG了

吃「花雕雞泡麵」酒測超標！女晚餐嗑1碗　實測吹0.24扣車

這個男人超級暖！　阿北卡車流中....他衝下警車扶過馬路

褲綁「善良ㄉ體質」！警一摸感覺怪怪　打開驚見海洛因…他臉綠了

德國外長當面關切台海安全　秦剛：中國的領土一寸都不能少

研究驚揭「有5習慣」中風機率激增5倍！打呼、睡太久都GG

全球罕見！男「巨大黃斑部裂孔」右眼幾失明　醫：行醫來首見

路邊抽K菸警聞味盤查　菸頭丟水溝滅證...撈出一驗「果然是毒品」

獨行俠擺爛保首輪籤「代價破2000萬」　NBA開罰批破壞誠信

婆婆逼迫「媳婦上繳6000元」　不給就不孝！全場轟不要臉

泫雅續舊情「遇見最美時候的你」　DAWN澄清訂製戒：不是求婚

行政執行署直播檔案應用推廣　署長廣播朗讀「同島一命」小卡

美國竊聽得知！中國同意軍援俄羅斯　武器須「偽裝成民用物品」

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

女網友拐台男「同住月薪20萬」　真實身分是雞頭

正宮的逆襲！　電子大亨「偷腥生女」失百億

他搭莒光號摔出慘死　台鐵要國賠了

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

他擁高等會計師證書　公司一查傻眼

34噸牛樟遭查扣13年　市價逾1300萬

蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆打蛋自清

獨／「藍道」左育兒右殺人！文青男娶知名大學妻

釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？

充電線勒斃兒「我殺人了」　父一審判4年

更多熱門

相關新聞

通緝犯被錯放秒衝女友家　才剛脫衣服就被抓了

通緝犯被錯放秒衝女友家　才剛脫衣服就被抓了

桃園地院昨（11）日上午提訊台北看守所蘇姓男子因槍砲彈藥案，訊問結束後，法官撤銷通緝，但法警卻誤解讓蘇姓男子光明正大走出地院，第一時間竟搭計程車離開，幸好法官及時查出並向桃園警方報案協尋；桃園警分局1小時內查獲蘇男在龜山區迴龍與新莊交界其女友住處拘提到案，據指出，蘇男當時光著上身在打電話，但狀況疑似急著想做某件事，但警方未多作詢問，隨後將光著上身的蘇男拘提回桃園地院歸案。

快訊／桃園地院犯人脫逃！警全力追捕中

快訊／桃園地院犯人脫逃！警全力追捕中

前妻載到監獄門口　受刑人躲草叢脫逃畫面曝

前妻載到監獄門口　受刑人躲草叢脫逃畫面曝

首例！詐騙基地台壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

首例！詐騙基地台壓過業者　發釣魚簡訊狂詐300萬

狒狒脫逃「龐大圍捕成本」　林務局籲桃市府向六福村求償

狒狒脫逃「龐大圍捕成本」　林務局籲桃市府向六福村求償

關鍵字：

脫逃戒護就醫藍白拖天線中監

讀者迴響

熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面