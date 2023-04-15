天線藏藍白拖...暴力犯越獄22hrs　20分鐘後才發現...3管理員判刑

▲受刑人陳坤和去年戒護就醫脫逃，北上桃園遭逮。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中監獄受刑人陳坤和，去年趁戒護就醫時使用鐵線破壞腳鐐，溜出醫院偷車逃逸22小時，在桃園被發現後，朝警方揮刀自殘，仍遭逮捕。台中地方法院審理後，台中地院依脫逃、竊盜、妨害公務等罪，將陳判刑1年、拘役55日；當時中監的歐姓、蔡姓管理員以及陳姓主任管理員，各依過失縱放人犯判3月，得易科罰金。可上訴。

陳坤和因犯下槍砲彈藥刀械管制條例等多起案件，須合併執行到2038年1月22日，去年8月間，陳因案被借提到台北監獄，期間因感染新冠肺炎被送到隔離房，他以自己的掌上型電視（先前於台中監獄購買）收訊不佳為由，向獄友借了一組外接型天線。

陳坤和研究後，認為天線可以作為逃脫工具，便將天線與基座的接點處反覆凹折，直到天線斷落，再從塑膠頭取出一截短端天線，最後把這截天線插進左腳藍白拖的側面內緣中。

去年8月31日，陳坤和解還台中監獄，因檢查隨身物過程中，憑目視難以從拖鞋外觀查出異狀，金屬探測門及探測器也對僅含微量金屬的天線未發揮功效，陳得以順利將天線從台北帶回台中。

▲陳坤和利用預藏在藍白拖的天線破壞腳鐐逃出醫院。（圖／資料照）

同年9月17日，陳因須拆除先前骨折所固定的鋼釘，至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，陳佯稱頻尿須常上廁所為由，徵得歐姓中監管理員同意，將手銬解開；歐男隨後因支援洗腎室受刑人的戒護勤務，在未將陳坤和手銬再度上鎖的情況下離開病房。

陳坤和趁隙取出預藏的鐵線將腳鐐破壞後逃出醫院，再至附近的殯儀館偷車， 隨後變裝不斷在北、中、南搭車迂迴製造斷點，躲避警方查緝。警方循線追查，發現陳最後位置在桃園中壢，9月18日下午1時許，順利將陳逮捕。由於陳坤和在警方進行圍捕時，失控持刀自殘，傷勢嚴重，昨先緊急將他載至桃園的醫院就醫，待生命跡象穩定後，移回中國附醫戒護。

檢察官認為，主任管理員陳男未核實督導、要求管理員歐男依規定值勤，也沒檢視收容人是否依法施用戒具；另管理員蔡男則未確實監看病房之狀況，致未掌握病房無任何管理員在內，亦無發現受刑人陳坤和未施以手銬，讓陳坤和以該天線解開腳鐐並脫逃長達約20分鐘後始行發現，歐等 3 人均涉有過失，當日漏夜偵訊後，諭知歐男、陳男、蔡男，分別以15萬、10萬、10萬元交保。

台中地院審理，法官依脫逃、竊盜及攜帶凶器妨害公務等罪，判刑陳坤和4月、拘役55日及8月；陳姓、歐姓及蔡姓管理員，各依過失致人犯脫逃3月，得易科罰金，均緩刑2年。