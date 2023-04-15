　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

菇農告贏林務局！領回被扣13年珍貴牛樟木　重34噸市價逾1300萬

▲詹男雇用卡車及吊車，向林務局領回這批珍稀牛樟木。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

詹男雇用卡車及吊車，向林務局領回這批珍稀牛樟木。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉詹姓男子，1997年時將一批重達34公噸的牛樟木，放在農場用來種植牛樟菇，2010年遭林務局查扣「代為保管」，詹男不滿自己合法購入的牛樟被扣提告林務局，今年1月最高法院認定牛樟木來源合法，判林務局應返還確定。詹於是在14日上午前往玉里工作站旁的儲木區，用卡車及吊車將這些牛梓木載回，由於這些珍貴的牛樟木超過34.057噸，經過13年後終於領回，讓詹笑到合不攏嘴。

以市場價格一噸40萬計算，詹領回的牛樟木，總價恐超過1300萬。

▲詹男雇用卡車及吊車，向林務局領回這批珍稀牛樟木。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

詹男出示向林管處領取的收據。

詹姓男子是於1997年時，將一批重達34公噸的牛樟木，放在農場用來種植牛樟菇，但13年後突遭遭林務局認定是違法持有並「代為保管」，14日才終於領回，而這批牛樟木含牛樟樹頭材及牛樟角材，其中3分之1的牛樟木直徑達到1尺半以上，最重一塊達3噸多，粗估樹齡達幾百年。

▲詹男雇用卡車及吊車，向林務局領回這批珍稀牛樟木。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

這批牛樟木其中3分之1的牛樟木直徑達到1尺半以上。

此批牛樟木的數量之大及樹齡之久，堪稱國內外罕見。據悉培養牛樟菌菇不出10年，產值估計上億，由於遭林務局查扣至今，部分木體已自然長出野生牛樟菌，其品質甚至比養殖的更好。

▲詹男雇用卡車及吊車，向林務局領回這批珍稀牛樟木。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

牛樟木上已長出自然的野生牛樟菌，據說比培養出來的更好，好好照顧繼續養成價值驚人。

詹男表示，這批牛樟都是20多年前合法購入，放在合法承租的國有地清水習藝農場，卻被林務局「強行保管」10餘年，所幸當年有向賣家取得相關證明，司法才會還我公道讓我合法領回。

詹男14日一早到玉里工作站拿到林務局開立的領據，將不當查扣的34.057噸牛樟木全數領回。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／30年大旱！　高雄7座游泳池關閉
大嬸遛狗沒繫繩　被糾正反嗆「衣服脫下來」！下秒狗跑了
快訊／岸田文雄街頭演說「傳爆炸巨響」！
李多慧「第一次見隊長」二度鞠躬！　互動全被拍
釣少女嘿咻！　男網友好奇：咪咪多大？想「續約」
彰化蛋商被轟囤蛋！　老闆現場打蛋：我沒在怕的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路邊抽K菸警聞味盤查　菸頭丟水溝滅證...撈出一驗「果然是毒品」

按摩妹情人節喜收金飾！菜販泡溫泉爽啪　妻求她離開被嗆：做不到

行竊被取消會員資格....紅衣女大鬧健身房　挑釁員工「你打啊」

天線藏藍白拖...暴力犯越獄22hrs　20分鐘後才發現...3管理員判刑

金門鐵皮屋火警！電池閃燃「狂竄恐怖火花」　靠他英勇撲滅

彰化蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆現場打蛋自清：我沒在怕的

釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？　想「續約」下場GG了

吃「花雕雞泡麵」酒測超標！女晚餐嗑1碗　實測吹0.24扣車

這個男人超級暖！　阿北卡車流中....他衝下警車扶過馬路

高雄女包浴巾跑「抓娃店」偷零食　離開轉身⋯隨身包洩底下場曝

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

相戀29年結据租不起房　女友癌末醫院幫辦婚禮

路邊抽K菸警聞味盤查　菸頭丟水溝滅證...撈出一驗「果然是毒品」

按摩妹情人節喜收金飾！菜販泡溫泉爽啪　妻求她離開被嗆：做不到

行竊被取消會員資格....紅衣女大鬧健身房　挑釁員工「你打啊」

天線藏藍白拖...暴力犯越獄22hrs　20分鐘後才發現...3管理員判刑

金門鐵皮屋火警！電池閃燃「狂竄恐怖火花」　靠他英勇撲滅

彰化蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆現場打蛋自清：我沒在怕的

釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？　想「續約」下場GG了

吃「花雕雞泡麵」酒測超標！女晚餐嗑1碗　實測吹0.24扣車

這個男人超級暖！　阿北卡車流中....他衝下警車扶過馬路

高雄女包浴巾跑「抓娃店」偷零食　離開轉身⋯隨身包洩底下場曝

研究驚揭「有5習慣」中風機率激增5倍！打呼、睡太久都GG

全球罕見！男「巨大黃斑部裂孔」右眼幾失明　醫：行醫來首見

路邊抽K菸警聞味盤查　菸頭丟水溝滅證...撈出一驗「果然是毒品」

獨行俠擺爛保首輪籤「代價破2000萬」　NBA開罰批破壞誠信

人妻被逼迫「上繳6000元」　婆婆嗆不給就不孝！全場怒：不要臉　

泫雅續舊情「遇見最美時候的你」　DAWN澄清訂製戒：不是求婚

行政執行署直播檔案應用推廣　署長廣播朗讀「同島一命」小卡

美國竊聽得知！中國同意軍援俄羅斯　武器須「偽裝成民用物品」

「藝起發光」逃漏稅風波結束！　宋逸民夫婦現身全說了...公開喊話阿Ben

南部30年大旱！　高雄7座公立泳池4／20起暫停開放

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

社會熱門新聞

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

女網友拐台男「同住月薪20萬」　真實身分是雞頭

正宮的逆襲！　電子大亨「偷腥生女」失百億

他搭莒光號摔出慘死　台鐵要國賠了

「百億大亨」外遇遭淨身出戶！　年夜飯都沒得吃

他擁高等會計師證書　公司一查傻眼

34噸牛樟遭查扣13年　市價逾1300萬

獨／「藍道」左育兒右殺人！文青男娶知名大學妻

蛋商被轟囤蛋！網質疑不新鮮　老闆打蛋自清

充電線勒斃兒「我殺人了」　父一審判4年

釣國3少女嘿咻！男網友好奇：咪咪多大？

更多熱門

相關新聞

改4次名、1次變更設計　台中白派豪宅見6字頭成交戶

改4次名、1次變更設計　台中白派豪宅見6字頭成交戶

以白派豪宅、台中市政路最高樓聞名的豪宅產品「新朗日匯」，最新實登揭露35樓戶以總價8528萬元成交，換算單價約62.3萬元，創下社區單總價新高，經查買家為同樣住在七期的陳姓自然人。

3月初訂房！連假前因「價格太低」被取消

3月初訂房！連假前因「價格太低」被取消

27.8萬CFMOTO 450SR黃牌仿賽上市

27.8萬CFMOTO 450SR黃牌仿賽上市

高雄329檔40場建案競逐　精選高CP值案「還有2字頭」

高雄329檔40場建案競逐　精選高CP值案「還有2字頭」

太平模糊屋「超級急急急售」　開價嚇壞鄉民：應該不急

太平模糊屋「超級急急急售」　開價嚇壞鄉民：應該不急

關鍵字：

牛樟木非法查扣纏訟合法領回菌菇價格

讀者迴響

熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬

7寶媽產檢！一家「坐滿候診椅」陣仗太驚人

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面