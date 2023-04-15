菇農告贏林務局！領回被扣13年珍貴牛樟木　重34噸市價逾1300萬

▲詹男雇用卡車及吊車，向林務局領回這批珍稀牛樟木。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉詹姓男子，1997年時將一批重達34公噸的牛樟木，放在農場用來種植牛樟菇，2010年遭林務局查扣「代為保管」，詹男不滿自己合法購入的牛樟被扣提告林務局，今年1月最高法院認定牛樟木來源合法，判林務局應返還確定。詹於是在14日上午前往玉里工作站旁的儲木區，用卡車及吊車將這些牛梓木載回，由於這些珍貴的牛樟木超過34.057噸，經過13年後終於領回，讓詹笑到合不攏嘴。

以市場價格一噸40萬計算，詹領回的牛樟木，總價恐超過1300萬。

▲詹男出示向林管處領取的收據。

詹姓男子是於1997年時，將一批重達34公噸的牛樟木，放在農場用來種植牛樟菇，但13年後突遭遭林務局認定是違法持有並「代為保管」，14日才終於領回，而這批牛樟木含牛樟樹頭材及牛樟角材，其中3分之1的牛樟木直徑達到1尺半以上，最重一塊達3噸多，粗估樹齡達幾百年。

▲這批牛樟木其中3分之1的牛樟木直徑達到1尺半以上。

此批牛樟木的數量之大及樹齡之久，堪稱國內外罕見。據悉培養牛樟菌菇不出10年，產值估計上億，由於遭林務局查扣至今，部分木體已自然長出野生牛樟菌，其品質甚至比養殖的更好。

▲牛樟木上已長出自然的野生牛樟菌，據說比培養出來的更好，好好照顧繼續養成價值驚人。

詹男表示，這批牛樟都是20多年前合法購入，放在合法承租的國有地清水習藝農場，卻被林務局「強行保管」10餘年，所幸當年有向賣家取得相關證明，司法才會還我公道讓我合法領回。

詹男14日一早到玉里工作站拿到林務局開立的領據，將不當查扣的34.057噸牛樟木全數領回。