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瘋電影／百花　記憶拼圖出她不只拋棄過你也照顧過你

文／賴賴

▲▼百花。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常厲害的劇本，文學性極強卻也帶出強強的反思，阿茲海默症，隨著年紀增長而喪失記憶甚至回憶，以對比手法帶出，單親母親在兒子童年期，曾經為男人拋下孩子，兒子帶著傷痛的記憶長大，整部片以穿插式的手法，帶出兒子對母親的依戀和不諒解，也從逐漸失去記憶的母親，殘破的記憶中，只殘留的和兒子的愉快的片段。

相當高明的手法，沒有一句教條，這個世界沒有完美的父母，也不可能有完美的子女，兒子理所當然可以對拋棄自己的母親不諒解，於是在母親病情逐漸加重時，兒子看見母親一直吵著要看得半個煙火，兒子終於說出內心最重的傷痛。

幾年後，兒子偶而撇見被房屋遮住的煙火，是如此的美麗，這才想起原來母親一直以來想要看的半個煙火，是因為兒子童言的一句話「最美麗的半個煙火」，向已經完全癡呆的母親道歉，原來自己忘記了，而此刻導演片段的帶出，那些被兒子遺忘的記憶，是母親含辛茹苦照顧兒子的片段，重擊了所有的觀眾，你是否也忘記曾經那些母親照顧你的過往，而卻對母親的不是記憶深刻。

原來只要是人，都有癡呆症。


片　　名：百花
英文片名：A Hundred Flowers
類　　型：劇情
上映日期：2023-04-07
片　　長：103分鐘
導　　演： 川村元氣
演　　員： 菅田將暉(Masaki Suda) 、 原田美枝子(Harada Mieko) 、 長澤雅美(Masami Nagasawa) 、 北村有起哉(Yukiya Kitamura) 、 岡山天音 、 板谷由夏 、 永瀨正敏(Masatoshi Nagase)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫


劇情大綱

任職於唱片公司的青年．葛西泉（菅田將暉 飾），與他經營鋼琴教室的母親．百合子（原田美枝子 飾），因過去百合子引發的某起事件，親子間有著一條鴻溝。某日，百合子被診斷出認知障礙，失去記憶的速度日漸增快，甚至連泉的妻子．香織（長澤雅美 飾）的名字都忘了，即使如此泉仍然奮不顧身地支撐著母親。就在某一天，泉在百合子的房裡發現了一本筆記本，那裡面有著泉絕對無法忘懷，那起事件的真相…。

▲▼百花。（圖／yahoo）

▲罹患老人痴呆症的母親。

▲▼百花。（圖／yahoo）

▲賢慧的媳婦扮演母子間的橋樑。

▲▼百花。（圖／yahoo）

▲母親一直想要看半邊煙火，原本聽不懂她在亂什麼？

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