靈性生態／愛地球從我做起　靈鷲山淨灘守護海洋

文／賴芃縈編輯整理

▲靈鷲山護法會新北B區75位師兄姐以實際淨灘行動，守護認養的貢寮石碇溪海灘。



垃圾不亂丟，海洋更美麗！6年來，每月1小時，淨灘愛地球，靈鷲山持續自主的守護海洋，夥伴們頂著艷陽、逆著寒風雨水，隻身、成對、攜家帶眷、呼朋引伴清出一袋袋海洋垃圾，從不中斷愛地球環境保育的心。4月8日，靈鷲山護法會新北B區75位師兄姐以實際淨灘行動，守護認養的貢寮石碇溪海灘，更落實靈鷲山住持心道法師「愛地球，從我做起！愛和平，從心開始！」，與大自然的和平態度。



心道法師長期在全球推動「靈性即生態」理念，更提倡「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張。石碇溪海灘是靈鷲山2017年認養的第一片海灘，生態就是這麼可愛，原本髒亂不堪的海岸，已經看到可愛的寄居蟹回來了；2018年，靈鷲再認養了東興宮挖子海灘，從淨灘、淨心做起，並分階段養灘、護灘，原本藏在沙裡的玻璃碎片、菸蒂也少了許多。師兄姐們1小時幫地球減輕了489公斤的海洋垃圾，大呼過癮！人們隨手一扔垃圾的壞習慣，嚴重破壞環境，其中以保麗龍、鋁罐、寶特瓶、塑膠、玻璃居多。



人類的污染不會停止、海灘上的垃圾也不會消失，新北B區執事妙依法師說，每件小事都能影響整個世界，去年10月，大家第一次淨灘，感受到愛地球的初心與善念，再次相約願意將愛地球化為行動力，攜手守護地球和福隆的美麗沙灘。其實，淨灘不只是彎著腰，流著汗水，每一次清楚地參與，專注地撿起，專注地放下，背後的價值是看見自己本來的心，為地球盡一點心，也讓自己回到原點，期待更多人透過實際行動，時刻關注與我們相依共存的這片土地，有志一同當環保尖兵，一起彎腰捲袖撿垃圾。



淨灘可以是日常善行，我們從小小的環保小事做起，一起投資我們的星球，不要讓地球陷入恐怖的生態浩刧中，這個地球不屬於人類，而是萬物共有的，維護自然生態、永續珍貴豐富的物種，每個人都責無旁貸的，一心善念護生態，友善地球就從淨灘做起。

▲妙依法師說每件小事都能影響整個世界。

▲淨灘可以是日常善行，我們從小小的環保小事做起，一起投資我們的星球

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