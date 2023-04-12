瘋電影／鈴芽之旅　感謝這世間曾經為我們付出的人事物

文／賴賴

瘋言瘋語：

2011年311大地震迄今仍有2500人失蹤，日本地震相當頻繁，電影療慰這些因地震失去往日笑容的一切人事物，也藉此警惕人們相信地球反撲的能力，並且真心珍惜您所擁有的一切人事物，劇本深度非常豐厚，需要細細咀嚼每個設計上巧思，勇敢且有意義的百年佳作。

電影製作相當精緻且用心，以至於要看幾次都可以獲得有不同的收穫，從音樂來說，不僅襯底音樂帶出情緒轉折和難以強調的宗教情懷，那些不能直白言傳的人類不知珍惜的卑劣、對萬物的殘忍和不知感恩的理所當然，都要等到失去才勉強反省，沒有宗教信仰的底下是災難頻傳地震不斷。

支撐電影設計依然有著俊男美女，但是俊男很快就變成椅子，這也是相當厲害的設定，於是沒有愛情橋段，加速節奏來強調根本沒有時間談論兒女私情，現在連命都快沒了，當大型蚯蚓衝出後門時，大地震就是快來了，這其實也是自然現象的一種，毫無違和。

而那位扮演反派腳色的貓咪大臣，其實正是一種警世作用，但是當警世出現人間時，人們的反應是反談討厭的，並不會有感謝的成分在其中，反而是想消滅惱人警世貓，這也就是人類為何現在只有直接面對災難，對於貓咪最後說出阿姨的委屈和犧牲時，女主的自然反應也是「我從來沒有要求你這麼做」，沒有感恩的心只有自我擺第一，許多反思真的可以一看再看。

片 名：鈴芽之旅

英文片名：Suzume

類 型：動畫、奇幻

口碑場日期：02-25 ~ 02-28

上映日期：2023-03-02

片 長：02時01分

導 演： 新海誠(Makoto Shinkai)

演 員： 原菜乃華 、 松村北斗(Matsumura Hokuto) 、 深津繪里(Eri Fukatsu) 、 染谷將太(Shota Sometani) 、 伊藤沙莉(Itoh Sairi) 、 花澤香菜(Kana Hanazawa)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

生活在九州鄉間的17歲少女鈴芽（原菜乃華 配音），某日遇到一名「為了尋找門」而四處旅行的神祕青年草太（松村北斗 配音）。好奇的鈴芽尾隨草太進入山中的廢墟後，在那裡發現了一扇宛如遭逢崩塌毀壞後，所留下的陳舊之門。受到某種神祕力量的吸引，鈴芽將手伸向了那扇門……。

不久之後，日本各地開始出現類似的「門」，如果未能及時將門關上，存在於門另一端的災厄將降臨於現世。繁星、夕陽、和拂曉時分――鈴芽踏入的迷途之境，有著彷彿將所有時間融合在一起的天空……。

於是，在神祕之門的引導下，鈴芽踏上了一段奇妙的“關門之旅”……。

▲阿姨把外甥女當親生女兒養。

▲通常一見鍾情都不單純。

▲貓大臣似是一隻厄運警示者。

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