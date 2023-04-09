瘋電影／捍衛任務4　數十輛巴黎鐵塔凱旋門下飆車對戰

文／賴賴

瘋言瘋語：

中年殺手的未來將何去何從，對比動作明星的中年，上了年紀一身的職業傷害，到頭來還是得賣命的死在追殺中，這部電影除了飽足了160分鐘的無間斷動作衝擊，不斷替換場景、槍戰、近身武術等，一場賭局，殺手們成為富人間的賭注，除了華麗的視覺場景和陰暗的地獄式仇殺，導演不走血腥美學，反而打得高尚沒有血跡，沒有俐落的動作安排，取而代之的是鏡頭語言和場景陳設的藝術，最後在巴黎鐵塔下數十輛車戰圍攻，一整部堆滿現金預算的華麗殺戮，走出不同動作片的唯美精采，非常推薦。



電影流暢無冷場，電影時間非常的長，史詩般的規模，不斷變化的場景，像是線上遊戲過關式的設定，著重在場景美術的整體設計，和鏡頭鏡位的調度，美日港三地資深動作男主平均六十歲，仍保持得不錯的外型樣貌，支撐近三個小時的動作，且完全沒有一絲喘息的設定，絕對是喜好動作片不可錯過的好作品。

電影除了基努李維、真田廣之和甄子丹，具備票房吸引力的三位動作男主以外，演而優則導的導演查德史塔赫斯基，這次特別用心在環境元素和創意俯拍，讓視覺角度可以完成震撼性的群打規模，亮點不在中年男的動作設計，畢竟室內對打取鏡之困難，且拳腳難以伸展，加上短槍射擊也不過是一秒的消耗，劇情設定相當出色，三位上了年紀的殺手，不過就是市場的旗子，隨時被犧牲。

嚴格來說這次的動作片設計，感覺熱鬧，情感環扣也剛好，但就劇本設定和演員到位形成了巧妙的呼應，動作片明星到了中年的出路，中年殺手的末路，結局有驚喜。



片 名：捍衛任務4

英文名稱：John Wick: Chapter 4

類 型：動作、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2023-03-22

片 長：02時49分

導 演： 查德史塔赫斯基(Chad Stahelski)

演 員： 基努李維(Keanu Reeves) 、 甄子丹(Donnie Yen) 、 比爾史卡斯加德(Bill Skarsgård) 、 勞倫斯費許朋(Laurence Fishburne) 、 真田廣之(Hiroyuki Sanada) 、 藍斯瑞迪克(Lance Reddick) 、 史考特艾金斯(Scott Adkins) 、 克藍西布朗(Clancy Brown)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

約翰維克（基努李維 飾）經歷上集的事件後，繼續與驅逐他的殺手組織「高桌會」展開對抗，隨著懸賞金額的不斷飆升，約翰維克將迎來他殺手生涯最強大的對手……。

▲真田廣之父女，真田挺基努李維去世。

▲這個年輕壞蛋實在有夠壞。

▲在巴黎鐵塔下的車戰圍攻，太爽片了。

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