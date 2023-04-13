土地公廟前吐檳榔渣！高雄屁孩不聽勸還反嗆　里長怒撂8人揍爆他





▲高雄幾名少年在土地公廟前喧鬧、亂吐檳榔渣，被勸阻還不聽，里長怒撂人痛毆。（圖／Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

17歲吳姓少年2022年2月間與幾名友人在大寮區一間土地公廟前喧鬧，甚至還亂吐檳榔渣等，該廟爐主不堪其擾，於是打電話請徐姓里長到場勸阻。未料，雙方因此爆發口角，徐男氣得直接撂來8名同夥到場痛毆吳姓少年等人。法官審理後，依法判徐男6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年，並須接受2場法治教育，緩刑期間須付保護管束。

根據判決，吳姓少年事發當天與3名友人在土地公前喧鬧，並且亂吐檳榔渣破壞環境。該廟爐主見狀，隨即打電話給人在李姓友人家聊天的徐姓里長，希望他到場協調。

徐男到場後先是口頭勸阻，但沒想到，幾名少年卻不領情，還出言反嗆，氣得他立刻從友人家撂來8名同夥到場，接著就是對著少年一陣狂毆，害得吳姓少年被打到鼻青臉腫，友人也被打到全身傷。警方到場後，立刻逮捕徐男等9人。

法院審理時，徐男對於犯行坦承不諱，事後也與吳姓少年等人達成和解，法官審理後認為，徐男並無前科，僅因一時失慮才犯案，但犯後坦承犯行並深知悔悟，幾名少年也同意原諒給予緩刑，因此依在公共場所聚集三人以上首謀實施強暴罪判徐男6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年，並應接受2場法治教育，緩刑期間須付保護管束。至於其餘8人，也均判緩刑2年。全案可上訴。