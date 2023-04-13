廣東女染H3N8禽流感死亡成全球首例　羅一鈞：人傳人可能性低

▲指揮中心記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸出現全球首例人類感染H3N8禽流感死亡個案。疾管署副署長羅一鈞今（13）日表示，目前全球總計通報3例人類個案都是中國大陸通報，個案本身也都有禽類接觸史，傳染途徑仍是禽傳人，還沒有人傳人情形。國內本來就針對中國大陸新型A型流感發布旅遊疫情警戒，去年也兩度提升，呼籲民眾前往當地要注意防範。

世界衛生組織（WHO）11日表示，中國廣東省一名56歲女子今年2月感染H3N8禽流感後，出現嚴重肺炎症狀，最終於3月16日病逝。這是全球第一起人類感染H3N8死亡的個案，依據世衛目前評估，這個病毒人傳人的風險不高。

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人類感染禽流感病毒被歸為新型A型流感。疾管署副署長羅一鈞今日說明，目前全球總計有3例人類感染H3N8病例，都是中國大陸通報，其中2例重症、1例輕症，重症個案中有1例死亡，死亡個案本身有潛在慢性疾病，有受到疾病影響。

羅一鈞表示，這3例個案調查都有禽類接觸史，目前還是以禽傳人途徑，還沒有發現人傳人或者家庭、社區群聚情形，從相關疫情調查、病毒序列分析看起來，人傳人案例還沒有發生，可能性也偏低。針對H3N8，目前是列為密切監測的病毒，但沒特別要進一步提高警戒，

但是針對中國大陸多省發生新型A型流感疫情，我國已發布旅遊疫情警示，去年還兩度提升相關警戒。目前包含甘肅省、河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省等列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。





▲新型A型流感旅遊疫情建議等級第二級國家地區。（圖／翻攝自疾管署）

疾管署提醒，國人前往中國大陸各省市時，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。