明天開跑！用麥當勞「1服務」爽喝免費可樂　20門市限定送

▲使用麥當勞借循環杯服務免費喝可樂1杯。（圖／業者提供，下同）
記者蕭筠／台北報導
響應環保！人氣速食品牌「麥當勞」祭出「環保一杯起」活動，限時48天只要於指定20家門市使用「租借循環杯」服務，就可免費喝中杯可樂1杯，明（14）日正式開跑。
▲麥當勞目前全台只有20門市有循環杯租借服務。
迎接4月22日世界地球日，為鼓勵消費者持續做環保，麥當勞攜手可口可樂祭出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂®喝一杯」活動，期間只要於提供循環杯租借服務的門市借杯買飲料，並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得中杯可樂®兌換券1張，4月14日起至5月31日限時開跑。
提供循環杯租借服務之門市包括 民生三餐廳、台北承德餐廳、台北長春餐廳、台北濟南餐廳、台北南昌餐廳、台北光復餐廳、台北信義餐廳、忠孝五餐廳、台北台大餐廳、復興二餐廳、台北莊敬餐廳、台北公園餐廳、台北新生餐廳、台北公館餐廳、台南西門餐廳、台南民族餐廳、台南健康餐廳、台南大學餐廳、台南東門餐廳、台南西門二餐廳共20間。
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另，漢堡王「百元超值奔Fun組」改版了，一口氣祭出11人氣品項包括BK雞塊、洋蔥圈、辣薯球、蘋果派以及可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶、綠茶及Light（零卡可樂），任選3樣直接下殺100元吃，超級划算，下午吃點心時間就來開點。
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