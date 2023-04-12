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小資族買房「5省錢撇步＋4還貸方式」一次看　最理想標準「買精不買大」

文／Workworks職場人

花得少買得好不僅是一門學問，也是精於理財的表現，職場人們曾經有過想「買房」的憧憬嗎？房子作為一種高價商品，為了避免花了大價錢沒有買到好房子的情況發生，在買房前一定要學會幾招適當的「省錢」絕招，本篇將分享《投資5年，本金從4萬到1億的女人》，快跟著編輯分享看下去！ 

買房省錢學問

1.買精不買大

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許多人在買房前，只要經濟條件允許就會追求大面積，最後不僅花費了許多錢，卻沒有買到實用的住處，其實房子並不是空間面積越大越好，最理想的標準是「佈局合理、分工明確、夠用就好」，假設一對年輕夫婦住在四五十坪的房子裡，不僅空間過於寬敞，而且整理打掃起來也略顯困難，因此買房首門學問為「買精不買大」，必須根據個人實際情況而定！

2.在預售屋開盤之初購買

在預售屋開盤之初，開發商通常為了吸引更多買客，會特別開設一些優惠活動，但這些優惠往往和預售屋的升值預期聯繫在一起，有時候在預售屋開盤前購屋的話，說不定會帶來意想不到的優惠價。

3.一次性付款 VS. 貸款付款

通常買房的時候，開發商會接受「一次性付款」和「貸款付款」兩種付款方式，職場人們可以特別留意，「一次性付款」的資金壓力雖然比較大，但當下能享有部分付款折扣；反之也有不少網友認為「貸款付款」只要有穩定的收入來源，房價如果一上漲就能發揮槓桿效應。

4.團購

現今住房團購方式很多種，像是參加公司舉辦的團購，或是網友自發舉辦的團購，但職場人們在團購時務必特別注意「住房團購」的陷阱，有些住房團購社團，表面上會以折扣高的優惠價來吸引買房者入手，殊不知會花了不少冤望錢。

5.享受拍賣房的優惠

隨著銀行處理有毒資產的力度越來越大，相關經濟糾紛案件不斷增加，房地產拍賣的物業也不斷增加，往往拍賣房的價格接近市場價或是低於市場價百分之十～百分之二十，不過法拍屋也有些限制，像是只能從查封筆錄或自行實訪探出端倪、需要高額的保證金、得標後七日就要繳清尾款等，倘若職場人們有想購買法拍屋的話，可以至「司法院網站」查閱。

看完以上「5招買房省錢撇步」，編輯將依序幫大家整理出「4招買房還貸方式」，職場人們請接續看下去。

還貸方式

1.房屋轉貸

「房屋轉貸」即由新貸款銀行幫助客戶尋找擔保公司，以還清原貸款銀行的錢，然後在新貸款銀行重新辦理貸款，如果銀行不能提供低折扣房貸利率的服務，就可以選擇房屋轉貸的方式，尋找一家比較實惠的銀行。

2.按月調息

很多商業銀行陸續推出了固定利率房貸業務，由於固定利率推出時正巧處在利率上升的背景，所以在設計時比同期浮動利率略高，不過一旦中央銀行加息，「按月調息」的優勢就會立即凸顯，反之降息的話，選擇買房者可能就會遭受到一部份損失，最理智的行為就是趕緊轉為浮動利率。

3.雙周供省利息

雖然每個月要償還同樣數額的房貸，但是雙周提供還款周期縮短，比原來按還款的頻率高一點，其結果是貸款本金減少得更快，換個說法，在整個還款期間內歸還的貸款利息，將遠遠小於按月還款時歸還的貸款利息，由此可見「還款的周期縮短，同時也節省借款人的總支出」。

4.提前還貸縮短期限

職場人們要特別留意，不是所有的提前還貸都能省錢，所以在提前還貸前最好要算好帳！假設還貸年限已經超過一半，月還款額中利息大於本金的話，那麼提前還款也就沒什麼意義了。

如果已經要提前還一部分的貸款，那麼償還其餘貸款時，應該選擇「縮短貸款期限」才能有效減少利息的支出！

買房是大事，切勿急就章！職場人們在買房前，不妨參考本篇「5招買房省錢撇步、4種還貸方式」，期望大家都能買到最適合自己的房子！

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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關鍵字：

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