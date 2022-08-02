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東森助更生人安心就業　王令麟勉：努力向前、好好照顧家人

▲▼總裁接見更生人新進員工鄭棠勻,鄭棠勻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生人企業家王令麟(左)積極幫助更生人復歸社會，近期協助鄭棠勻(右)進入集團物流單位工作，勉勵安心就業好好照顧家人。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

最成功的「更生人企業家」東森集團總裁王令麟向來熱心公益，近年來陸續提供工作機會，積極幫助更生人復歸社會。今(8/2)於東森集團總部約見新進更生人員工鄭棠勻，聽聞她在物流部門表現積極且態度良好，王令麟引用聖經金句：「忘記背後，努力面前」，勉勵鄭棠勻安心在東森就業、好好照顧家人，未來還有無限可能。

▲▼總裁接見更生人新進員工鄭棠勻,鄭棠勻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟鼓勵需分擔家計的鄭棠勻先好好安頓自己，日後有機會也能透過集團內轉至合適單位改善家中經濟。

鄭棠勻25歲時因詐欺案入獄，服刑期間因一罪一罰影響，從原本2年多的刑期一路疊加至7年10個月。服刑5年多以來，她徹底反省自己，卻也對獄後人生感到迷惘，擔心出獄後很難找工作，因此她在獄中就積極加入就業相關課程，因表現良好而獲觀護人推薦至東森面試，7/11假釋出獄後即順利在7/25進入東森集團就業，而且服務地點就在東森物流部門蘆竹倉，離家也近，過程順利到令她覺得自己非常幸運。

▲▼總裁接見更生人新進員工鄭棠勻,鄭棠勻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭棠勻坦然面對過去錯誤，希望能好好重新開始並回饋社會。

比起過去總是到處打工、兼職，沒有一份正式工作經歷，鄭棠勻認為現在上下班準時、薪水穩定還能就近照顧家人，讓她能安心生活，而且東森集團名氣大也讓家人放心，一掃出獄前的擔憂及壓力。面對自己是更生人的身分，她說：「過去犯的錯誤已經無法抹滅，只能坦然面對並重新開始」，而同事非常友好又溫暖，令她相當感動，尤其經過總裁一番勉勵後，她很希望能夠在東森集團長長久久的工作下去。

王令麟聽聞鄭棠勻過去的經歷以及必須分擔家計的壓力，引用聖經：「忘記背後，努力面前」，勉勵鄭棠勻以半年為階段性目標，先在東森集團穩定下來，慢慢整理情緒並重新融入社會，未來若想改善家境、增加收入，也可以透過集團內部轉介到電話行銷團隊服務會員。王令麟也舉了幾個優秀的電話行銷團隊成員，都是努力充實自己、樂於服務的人，無論一個人過去的背景、學歷如何，唯有工作態度及學習能力才是進入職場最重要的關鍵。

▲▼總裁接見更生人新進員工鄭棠勻,鄭棠勻 。（圖／記者徐文彬攝）

▲先前王令麟也透過集團力量給予更生人支持，分別協助兩位更生人張登凱(右)、黃振遠(左)進入集團關企物流部門工作。

「我自己也是更生人，所以樂意提供機會幫助更生人回歸社會，但一切還是要看更生人自己是否願意努力」。王令麟分享過去提攜的更生人代表阿凱（張登凱），如今已在《熊媽媽買菜網》服務超過一年，不僅工作態度積極認真，休假時也經常到處服務做公益、回饋社會，甚至還組正鄭能量團隊，令王令麟大讚：「不簡單！」鄭棠勻回憶以往過年也會和朋友集資買便當為街友送暖，認為正能量確實會對個人有正向影響，因此未來也很願意跟著阿凱、總裁一起做公益，幫助社會上更多需要幫助的人。

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