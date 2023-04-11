快訊／陳沂控雞排妹洩門號「以淚洗面」　雙姝大戰一審結果出爐

▲網紅陳沂告「雞排妹」鄭采勻涉犯《個人資料保護法》，到北院出庭後批對方死不認錯、刻意拖延訴訟 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

同為網紅的「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）與陳沂前年（2021年）凌晨同框直播鬥嘴，事後陳沂告雞排妹當眾唸出她手機門號前4碼，再PO文搭配色卡編號影射後6碼，涉犯《個人資料保護法》並害她飽受網友電話騷擾、以淚洗面，請求重判，雞排妹堅稱無罪，反批檢方辦案「偷懶」，台北地院審結，今判雞排妹4月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

本案源於陳沂與雞排妹2021年5月9日凌晨爆發直播大戰，雙方同框互嗆2小時，許多吃瓜網友連線看熱鬧，戲稱「三斤雞排大戰（陳沂的「沂」被網友拆字惡搞成「三斤」）。雞排妹不甘被陳沂在直播中唸出私人手機門號全碼，也要公布陳沂門號反擊，但僅唸出前4碼，陳沂就尖叫打斷。

雞排妹之後在臉書粉專PO文2篇，第1篇公布陳沂手機門號前4碼，第2篇則是用1張咖啡色色卡，註解「我猜想她（指陳沂）目前的氣場，應是這個顏色吧」等語，但色卡有6位數的色碼，不少網友參透玄機，拼湊出陳沂私人門號。

雙方互告對方當眾揭露私人手機號碼舉動涉犯《個資法》，雞排妹提告部分，士林地檢署認為雞排妹先前就在臉書公布自己門號，無證據顯示她遭陳沂侵害個資，將陳沂不起訴，經高檢署發回再議仍不起訴，已確定。

▲雞排妹鄭采勻（左，原名鄭家純）被網紅陳沂控告涉犯《個人資料保護法》，出庭批對方在直播中至少7次唸出她手機完整門號卻沒事。（圖／記者黃哲民攝）

雞排妹被起訴很不服氣，出庭批檢方辦案「偷懶」還認為她公布陳沂門號想以牙還牙，卻無視陳沂在同場直播中，至少7次「不停的不停的不停的」唸出她的手機完整門號，她要嚴重抗議「這是什麼樣的公平！」

雞排妹並當庭大吐苦水，自稱多年前幫過陳沂，對方拍影片感謝她，但2021年起，陳沂不斷羞辱她，包括譏諷她「黑菊姊」，靠著蹭她賺流量、罵她上新聞，曾1天PO文13篇攻擊她，「這是正常的報恩行為嗎？」她在直播中只冷靜念出0955共4碼，目的是提醒陳沂「將心比心」、停止不當舉動。

雞排妹批陳沂聲稱因門號被公布，每天被上百通電話騷擾、以淚洗面，但她被陳沂念出門號後，「我1小時就接50通吔！」她從沒看過陳沂以淚洗面，「而是很快樂地侮辱我2年，我真是無言以對！」雞排妹堅稱PO文沒指名道姓，網友完整公布陳沂門號，說不定是陳沂這幾年罵人結下太多樑子所致。

雞排妹先前開完庭受訪，自嘲可能是被陳沂當成「長期飯票」，苦笑說自己當年幫過陳沂，「到底是種下什麼因」。

檢方指控雞排妹自認以色卡編號影射門號後6碼是「巧妙的安排」，但紅綠藍3原色組成的6碼編號，有1677萬餘種排列組合，「好巧不巧，PO出的色卡編號就是那6碼，從數學機率來看，已超出合理懷疑」。



檢方認為雞排妹是網路流量很大的公眾人物，沒做網友鄉民的好榜樣，本案犯行令人遺憾，更造成陳沂巨大損害，且到案不知悔悟、一再狡辯，請求重判。



陳沂先前開完庭受訪，否認靠雞排妹蹭流量，表示「應該只有羅志祥有資格說我蹭流量，我真的靠羅志祥蹭流量！羅志祥是全亞洲公認的...，鄭家純沒有那麼紅，想太多！」陳沂自稱從來不罵人，「向來都是嘲笑他們，罵人是很不和諧的事」，如果對方情緒控管不好，「我也愛莫能助啊！」