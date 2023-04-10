　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「尖、離峰移轉」有撇步　台電屏東大用戶座談會廠商現身說法

▲台電屏東區處10日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區處10日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今(10)日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」，特邀具移轉效益的鋼鐵業及其他製造業者現身說法，藉此相互交流，並在每一座位區安排「桌邊服務」，提供客製化服務，讓您「聰明省」、「簡單用」，「尖、離峰移轉」攏嘸驚。

▲台電屏東區處10日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區處10日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區處10日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

新尖離峰時間帶自2023年1月1日已正式上路，且修正後的需量反應措施將提前到4月1日即可申請，夏季用電高峰將至，為減輕高壓用戶的電費負擔。

台電屏東區處今日舉辦大用戶座談會，並針對「新尖、離峰時間電價」及「需量反應負載管理措施」內容提出報告，讓用戶面對面交流，親身瞭解移轉真的不困難，只要有心配合，絕對可以達到省電、省荷包目標。

去年試辦成功的某鋼鐵廠商於會中現身說明，利用尖峰時段避開熱處理爐使用，或於夜尖峰進行輥輪更換；另其中化學原料製造業者利用石墨化場合閘送電前，以可遠端遙控(SCADA)軟體預測用電量，採最省電(費)時段投入，其餘生產場投入高耗能電力時，錯開石墨化場用電最高峰，會中受到各家廠商熱烈響應，不僅於此，台電還提供客製化的桌邊服務，讓用戶輕鬆瞭解設備移轉方式，以減少電費支出。

台電屏東區處饒祐禎處長表示，過去電力系統尖載時間已逐漸挪移至傍晚18至20時，形成了「夜尖峰」，所以電力系統的需求面管理必須相對調整。因此，台電於今年正式實施時間電價新時間帶，低壓時間電價用戶自由選用、高壓以上戶則全面適用。另受氣候變遷影響，5月早熱乾旱，10月秋老虎現象亦頻發，為引導用電大戶調整生產排程以降低尖峰負載，所以將高壓以上夏月電價期間由原6~9月調整為5/16~10/15(5個月)。

台電每年定期舉辦大用戶座談會，提供台電與用戶面對面的溝通管道，各大用戶除了於會中彼此交流，亦可及時向台電反映各項建議。台電籲請機關學校、工商大戶踴躍參與節電措施，除可減少電費支出，也對抑低尖峰負載有所助益，與台電攜手節電愛地球，共創雙贏的未來。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／射殺囝仔昌外甥！　2主嫌羈押禁見
2女狂約7男「3P」　男猝死摩鐵
騎樓行人地獄！　他被絆倒摔死
國5特斯拉駕駛+副駕「睡成一片」　國道警說話了
信義區公園「活春宮」？　女裸下身遭撿屍性侵
快訊／好市多「超夯熟食」強勢回歸！　店員認今天開賣
新店特斯拉自撞　竄火畫面曝！義消路過救出他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界清晨杯羽球錦標賽　台東大學周財勝主任獲55歲男單冠軍

第3屆果核獎助學金總決賽獲選名單　錄取5位都是台東孩子

台南城市外交重大突破　黃偉哲拜訪東京都知事盼台日情誼永存

安泰醫院張邑涵+屏基偉文四　榮獲全國模範勞工+優秀移工殊榮

2023全國貓咪盃SCRATCH競賽　竹市勇奪1金2銅

與國家公園有約活動　屏東滿州「輕騎逐風遊鷹棧」

「改變世界從惜食開始」　竹市展開惜食料理爭霸戰　

「尖、離峰移轉」有撇步　台電屏東大用戶座談會廠商現身說法

24hrs書店提供補助方案　謝國樑：讓基隆邁向書香城市

黃男拒繳拒酒測罰鍰近19萬元　查封持分土地後到場繳清

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

世界清晨杯羽球錦標賽　台東大學周財勝主任獲55歲男單冠軍

第3屆果核獎助學金總決賽獲選名單　錄取5位都是台東孩子

台南城市外交重大突破　黃偉哲拜訪東京都知事盼台日情誼永存

安泰醫院張邑涵+屏基偉文四　榮獲全國模範勞工+優秀移工殊榮

2023全國貓咪盃SCRATCH競賽　竹市勇奪1金2銅

與國家公園有約活動　屏東滿州「輕騎逐風遊鷹棧」

「改變世界從惜食開始」　竹市展開惜食料理爭霸戰　

「尖、離峰移轉」有撇步　台電屏東大用戶座談會廠商現身說法

24hrs書店提供補助方案　謝國樑：讓基隆邁向書香城市

黃男拒繳拒酒測罰鍰近19萬元　查封持分土地後到場繳清

人妻買中卷便當驚見詭異條狀物！　內行人羞曝：讓妳大吃一「精」

王思佳1歲女兒已會挑衣服！「整套配得跟媽一樣」網讚爆：時尚尖端

快訊／射殺囝仔昌外甥！死者家屬疑：有幕後唆使者　2主嫌羈押禁見

新店特斯拉自撞「秒竄火舌」！駕駛身分曝光　代理上百種歐美品牌

女同婚伴侶誆3P迷魂盜7男　1男猝死裝「馬上風」遭識破

台電李子揚122球飆無安打比賽　「亞運目標放心裡」

猴痘疫苗開約！　開放3小時已逾1.6萬人登記

6000元領現首宗盜領？　財政部曝1關鍵「錢還沒跑」

《模仿犯》這幕太震撼！黃河「筆插脖子」噴血慘死　柯佳嬿也嚇到

澄清湖棒球場因養護草皮停租　本週二軍場地異動出爐　

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

快訊／台中西屯3587戶停電！

去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身

花蓮公教人員未婚聯誼　60人參加求脫單

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

東京食品展展後第一櫃啟航日本

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」！

危老重建時程獎勵減　新北籲民眾儘早提出申請

捐贈南消二大隊救災裝備提升火場安全！

黃男拒繳拒酒測罰鍰近19萬元查封土地繳清

安坑輕軌列車公共藝術主題劇場表演　親子共同體驗

台南西港消防充當一日教師

地震後成危橋　花蓮玉里大橋改建4年後完工

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

更多熱門

相關新聞

電費將「三段式計費」、「價差10倍」？　台電：都是假的

電費將「三段式計費」、「價差10倍」？　台電：都是假的

網路上有傳聞指出「電費將開始分三段計價，價差高達5倍、10倍」，台電也特地發文澄清，表示「這是假的」，台電表示，一般用戶電費是依用電量計費，與用電時段無關，如果沒有申請改用時間電價，不會以用電時段計費。

陳傑鳴／4大因素「助漲」　租金一路狂飆

陳傑鳴／4大因素「助漲」　租金一路狂飆

馬英九復旦座談秀詩詞 校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

馬英九復旦座談秀詩詞 校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

突通知電費漲到一度8元！房東：又沒多賺你錢

突通知電費漲到一度8元！房東：又沒多賺你錢

清明後漸暖　台電曝電扇清理方法「更省電」

清明後漸暖　台電曝電扇清理方法「更省電」

關鍵字：

台電屏東區處大戶用電電費省電座談

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／Selina公開寶寶性別　曝光4個月大孕肚美成這樣！

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面