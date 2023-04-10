「尖、離峰移轉」有撇步　台電屏東大用戶座談會廠商現身說法

▲台電屏東區處10日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今(10)日邀請契約容量達900瓩以上用戶共襄盛舉「大用戶座談會」，特邀具移轉效益的鋼鐵業及其他製造業者現身說法，藉此相互交流，並在每一座位區安排「桌邊服務」，提供客製化服務，讓您「聰明省」、「簡單用」，「尖、離峰移轉」攏嘸驚。

新尖離峰時間帶自2023年1月1日已正式上路，且修正後的需量反應措施將提前到4月1日即可申請，夏季用電高峰將至，為減輕高壓用戶的電費負擔。

台電屏東區處今日舉辦大用戶座談會，並針對「新尖、離峰時間電價」及「需量反應負載管理措施」內容提出報告，讓用戶面對面交流，親身瞭解移轉真的不困難，只要有心配合，絕對可以達到省電、省荷包目標。

去年試辦成功的某鋼鐵廠商於會中現身說明，利用尖峰時段避開熱處理爐使用，或於夜尖峰進行輥輪更換；另其中化學原料製造業者利用石墨化場合閘送電前，以可遠端遙控(SCADA)軟體預測用電量，採最省電(費)時段投入，其餘生產場投入高耗能電力時，錯開石墨化場用電最高峰，會中受到各家廠商熱烈響應，不僅於此，台電還提供客製化的桌邊服務，讓用戶輕鬆瞭解設備移轉方式，以減少電費支出。

台電屏東區處饒祐禎處長表示，過去電力系統尖載時間已逐漸挪移至傍晚18至20時，形成了「夜尖峰」，所以電力系統的需求面管理必須相對調整。因此，台電於今年正式實施時間電價新時間帶，低壓時間電價用戶自由選用、高壓以上戶則全面適用。另受氣候變遷影響，5月早熱乾旱，10月秋老虎現象亦頻發，為引導用電大戶調整生產排程以降低尖峰負載，所以將高壓以上夏月電價期間由原6~9月調整為5/16~10/15(5個月)。

台電每年定期舉辦大用戶座談會，提供台電與用戶面對面的溝通管道，各大用戶除了於會中彼此交流，亦可及時向台電反映各項建議。台電籲請機關學校、工商大戶踴躍參與節電措施，除可減少電費支出，也對抑低尖峰負載有所助益，與台電攜手節電愛地球，共創雙贏的未來。