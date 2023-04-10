今起開放ATM領6000元　網友凌晨實測免排隊：夭壽讚的快速

記者黃翊婷／綜合報導

普發現金6000元自今日（10日）凌晨開放ATM領取，民眾可在10月31日前到指定金融機構（含郵局）貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM機台領取。已有不少網友在臉書留言表示領到了，「剛領了，謝謝，很方便」、「夭壽讚的快速」、「領了，不用排隊」。

▲貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM機台都可以領取。（圖／記者陳依旻攝）

ATM領取全民共享普發現金6000元自10日凌晨0時開跑，全國15家金融機構、逾2.6萬部ATM提款機提供24小時全天候服務，期限至10月31日為止。財政部次長阮清華提醒，民眾提領時務必記得攜帶提款卡、身分證、健保卡，若要幫小孩領取，除了帶好金融卡，還須備妥身分證、孩童健保卡號，領取5步驟如下：

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1、插入提款卡。

2、選擇「全民共享普發現金」。

3、輸入密碼。

4、輸入持卡人身分證或居留證、健保卡雙證件卡號。

5、交易完成、6000元在手。

▲網友分享領取證明。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

目前已有不少網友在《ETtoday新聞雲》臉書粉專留言表示領到了，並大讚透過ATM領取十分快速、便利，不用排隊，「剛領了，謝謝，很方便」、「夭壽讚的快速」、「領了，不用排隊」、「已領，超方便」、「剛趁半夜沒人就去領了」；還有選擇登記入帳的網友留言表示後悔，「4月7日登記還沒入帳，早知道就去ATM領了。」

另外，財政部表示，若是民眾使用ATM領款失敗，常見的情況有3種，詳細如下：

1、卡片之帳戶與輸入的身分證統一編號不一致。

2、卡片所連結帳戶為已結清帳戶或警示帳戶。

3、卡片的帳戶所屬分行離線或故障。

其中，若是提款卡所屬帳戶為已結清帳戶，民眾可以更換另一張提款卡，重新至指定金融機構設置的ATM領取款項；但若是提款卡所屬帳戶為警示帳戶，則要改以「郵局領現」方式領取（4月17日開放）。

▲民眾不想到銀行領取6000元，也可以在行外ATM據點領取。資料來源財政部、數發部。（圖／記者陳依旻製表）

至於哪些銀行ATM支援普發現金，數發部表示，任何一家提款卡都可以領，政府吸收手續費，提款前要認明普發現金識別貼紙機台，目前開放ATM有2.6萬台，參與的金融機構則包括：台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、國泰、兆豐、台企、玉山、台新、中信、郵局，後續新增了永豐及元大，共計15家；國泰世華、台新銀、中信銀、玉山銀、元大銀、永豐銀與中華郵政在分行以外據點舖設的ATM，也有支援領取6000元。

民眾若想查詢自家附近是否有可提領的ATM，也可以透過LINE熱點「全民普發現金ATM查找地圖」查詢。