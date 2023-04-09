月入8萬！男友去富婆家「全職上工」　她偷看行車紀錄器綠炸

▲原PO男友當富婆的小白臉。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

阿姨我不想努力了？近日一位網友表示，男友去年辭職後，不透露新工作的詳情，原來他去當富婆的小白臉，一個月拿8萬，不僅睡一起還去泡湯，更要撒嬌賣萌兼安慰，讓女友傻眼到提分手，

原PO近日在臉書社團《匿名公社》發文說，「男友去年跟我說工作很累，硬要辭職，後來找到工作也不跟我說在哪裡，強調想保有隱私，不說就是不說，我只知道一樣是朝九晚五，薪水也比前公司多，就也沒再多問。」

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原PO表示，連假前男友車子里程數到期去保養，所以開她的車出去玩，「早上他搭計程車出門上班後，我想說把車子整理一下好方便業務來牽，結果在方向盤旁邊的抽屜，發現一隻手機和一個電子門卡跟鑰匙，我可以保證這不是他爸媽家的，可能是女生的第六感，我拔下行車記錄器的卡開始看，不看還好，看到一半我差點就要瘋了。」

原PO說，原來男友的工作就是每天早上去富婆的豪宅，5點多再和她吻別，「那個富婆的老公不常回家，所以每個月給我男友8萬來陪他，偶爾說的出差，就是陪那個富婆去北投泡溫泉，或是宜蘭花蓮玩過夜的那種，男友聽她抱怨老公還會撒嬌賣萌兼安慰，差點噁心到我早餐都快吐光。」

原PO傻眼，男友每天回家都說工作很累，原來是跟富婆玩床上遊戲，「罵我價值觀有問題，結果他自己幹這種齷齪事？到底要不要臉？」她也強調，會跟男友分手。

此文一出，網友紛紛留言「這種工作我怎找不到」、「好特別的工作」、「我也認識一個男生給個單身阿姨包養呢！但不算很有錢，就是免費供他吃住玩樂」、「以服務的精神和勞力的付出，確實是個蠻有消耗的工作！累！」，但有網友說「有什麼好大驚小怪的，我老公也從事相同行業啊，有戴保險套就好了」。

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