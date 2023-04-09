國中同學突聯絡告白！見面3次就性侵　女悲訴：不想要骯髒的身體

▲女子臉書PO文控訴遭國中同學下藥性侵。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園一名20多歲的女子在臉書社團「爆料公社」PO文控訴，久未聯絡的國中同學突然聯絡上她，並且向她告白，不料2人才見面3次，她就遭對方下藥性侵；女子崩潰寫下過程，悲訴「我不想要這種骯髒的身體了……！」目前桃園市社會局已經接獲通報，指示社工加強陪伴，全案正由婦幼警察隊進一步調查釐清中。

受害女子在臉書PO文表示，對方是她的國中同學，當時她很常因長相被霸凌，男方也是常常嘲笑她的一員，原本畢業後就沒有聯絡，但前幾天男子突然聯繫上她，並且告白表示「其實從國中就喜歡你」，解釋當時嘲笑是跟著其他同學起鬨。

雙方聯繫了5天，豈料第3次見面就遭下藥性侵。女子指出，7日當天凌晨男方邀約到他家見面，女子不疑有他去了，隨後被強拉上樓，對方還給她抽自己捲的菸，隨後才告知是大麻，「然後我就被霸王硬上弓，只能哭著一直說我不要，下體無數撕裂傷，還掐著我的脖子性侵我！」

事後女子報警驗傷，悲訴「我到底該怎麼做？有沒有人可以救救我？很謝謝社會局的人打電話過來陪伴我，不然我不想要這種骯髒的身體了！」對此，桃園市社會局已經接獲通報，指示社工加強關懷、陪伴，並提供心理諮商。

桃園市家庭暴力性侵害防治中心今(9日)也回應，本案已於7日受理通報，已先了解關懷被害人身心狀況，後續將評估是否因事件加劇協助創傷復原、司法諮詢陪同等及視其他問題需求等扶助服務。目前全案正由婦幼警察隊偵辦中。