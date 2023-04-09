首相安華稱與中國談判持開放態度　大馬外交部澄清：捍衛南海主權

▲馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。（圖／路透）

文／中央社

在中國對於馬來西亞的南海能源開發計畫表達關切後，馬來西亞8日表明堅定致力於捍衛自身在南海的主權及利益。這項能源計畫所在海域，大馬與中國都主張擁有主權。

路透社報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）4日表示，中國對於國營馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）在南海部分海域的活動感到擔憂。他還說，他對於和中國談判持開放態度。

安華這番言論引來反對派批評，指他將馬來西亞的主權置於險境。

馬來西亞外交部發表聲明說，安華言下之意，是希望所有與南海有關的議題能以和平方式解決，同時不損及大馬立場。「馬來西亞政府明確且堅定承諾，將保衛馬來西亞在南海海域的主權及利益。」

中國利用在其地圖上畫出的「九段線」主張，聲稱對南海90%海域擁有主權，但當中部分與馬來西亞、汶萊、菲律賓、台灣和越南宣稱的經濟專屬區（EEZ）重疊。每年行經南海的航運貿易額約3兆美元（約新台幣91兆元）。

荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）已在2016年裁定，中國的九段線主張沒有法律依據。

安華4日也說，馬來西亞國家石油公司會繼續在南海的活動。