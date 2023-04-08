台灣女背包客沙巴出車禍！教會1星期「籌到165萬元」爆暖心

▲陳德明（左）、戴榮強（右三）、黃錦文（右二）、黃學謙（左三）與慈濟義工為蕭南（坐者）打氣加油。（圖／馬來西亞中國報提供）

生活中心／綜合報導

（亞庇8日訊）於今年2月間到沙巴旅行，不幸被車撞至重傷的台灣女背包客，順利完成第一階段療程，今天終於能夠出院返回台灣，將在台灣接受后續治療包括頭蓋骨重建手術。

31歲的蕭南是一名執業律師，喜歡一個人到世界各國背包旅行。她於2月22日傍晚在丹絨亞路過馬路時被車撞倒，送往亞庇伊麗莎白女皇醫院加護病房接受治療，昏迷不醒約兩個星期。在醫生團隊搶救下，其病情出現好轉，一個月后被安排出院，於3月22日轉診到KPJ專科醫院。

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一個多月來的醫藥費高昂，所幸獲得亞庇德教會濟和善社熱心發動籌款活動，並獲得海內外善心人熱烈響應，約一星期內就籌獲24萬多令吉，解決了本地的醫藥費問題。濟和善社社長戴榮強和副社長黃錦文今天到醫院向蕭南道別，並向媒體公佈籌款事宜。

戴榮強表示，籌款總額為24萬零25令吉，扣除2家醫院的醫藥費及看護費用后，尚有約8萬令吉餘額，全部交由律師，供蕭南在台灣的后續治療費，「濟和善社過去曾為地震、水災等募款，今次則是首度籌募醫藥費，沒想到反應如此熱烈，捐款人不分國籍，大家都很熱心。」

同時，家屬的代表律師陳德明表示，他受委托全權處理錢財、醫藥問題，目前在沙巴的任務暫告一段落，回台后需要做頭蓋骨重建手術、復健、聘請看護等，相信8萬多令吉不足以應付。因此他希望台灣政府能夠關注蕭南的病況，在有需要的地方給予協助。

陳德明代表家屬感謝各方的協助，包括發動募款的濟和善社，來自本地、台灣、中國及世界各國的捐款人，幾乎每天都到醫院照顧她的中企代表和留台學生、慈濟義工、伊麗莎白女皇醫院及KPJ醫院團隊，還有台灣的腦神經外科醫師楊志展醫生兩度來到沙巴探望。他也特別感謝台灣籍善心人Josephine Wu從意外發生開始就出錢出力，今天更陪伴蕭南一同返回台灣。

▲中企代表和留學生週六到醫院向蕭南（左）道別。（圖／馬來西亞中國報提供）

另一方面，KPJ專科醫院內科及重症專科醫生黃學謙表示，蕭南於3月22日轉診到KPJ做后續復健及治療，初期無法自行坐起或行動，也有貧血和營養的問題。

他說，經過兩星期的治療，血紅素有所上升，她不但可以坐起和走路，還能自行料理日常生活，惟擔心會出現行動不協調的問題，今天仍安排她坐著輪椅出院。

他指出，蕭南的頭部骨折出血，在台灣將會用鈦合金重建頭蓋骨，之后需要做神經復健，「她本身的頭蓋骨也有帶回去，供醫院作為模型參考。」

他表示，由于蕭南從事法律工作，因此她不只需要物理治療，復健過程還需要語言治療師，以及職能治療師提供職場上的訓練。

蕭南今天下午在本地醫生和看護、陳德明及Josephine wu陪同下飛往台灣，抵達后將進入台北榮民總醫院。