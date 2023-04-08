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台男激戰外傭...半年就想婚！驚愣「食物被加料」　真相超恐怖

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲女外傭坦承偷下符藥，誘惑男人上鉤。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「身邊第一次有人受害。」一名網友透露，許久沒聯絡的友人突然約吃飯，原來是遇到難以啟齒又詭異的狀況。友人說，之前常對家裡印尼移工產生性幻想，但對方並不是他的菜，結果某天兩人真的上床，後來有友人發現，移工會在食物偷加東西，包括壯陽藥、降頭粉與油竟混著衛生棉一起煮，嚇得友人把移工趕走。

一名網友在臉書《靈異公社》分享不靈異卻很詭異的友人經歷，對方透露，照顧爸爸的印尼女移工很奇怪，竟會讓他不自覺產生性幻想，但明明對方胖胖黑黑的，根本不是他的菜，且年齡也稍長一些，偏偏友人時常情不自禁，會有莫名奇妙的性衝動。

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直到某天，友人真的和女移工擦槍走火，且發生關係半年多，友人考慮真的在一起結婚。不過問題來了，女移工都會在食物偷加奇怪的東西，友人逼問之下，對方坦承一部分是壯陽藥，「還有一部分是她印尼老家巫師做的降頭粉+降頭油」，以及姊妹給的泰國聖物。最噁心的是，女移工還把粉油混衛生棉一起煮。

女移工坦言，之所以來台灣工作，主要目的就是找台灣男人結婚，且她在印尼時就有人傳授這偏方，且姊妹圈也非常流行。看著對方為了嫁來台灣而不擇手段，氣得友人馬上換掉移工。

但女移工離開後，友人仍會不由自主想起女方，「連做夢都是和她做的春夢」，甚至嘗試找其他女人上床洩慾，卻發現沒有快感，因此才來求助原PO怎麼辦？對此，原PO也介紹某師父，但後續狀況就不得而知了。

對此，原PO貼出「泰國尋歡小心中『月經降』...一滴血讓你上癮難耐」標題，並藉由友人的真實狀況來示警，「我知道現在這些東西很容易拿到...網路上也有人賣，但身邊第一次有人受害。」

文章曝光後，網友也咋舌驚回，「好像有聽過...好噁心喔」、「超恐怖的，很多東西都能當降頭～真的要小心」、「相信印尼女性移工很多會一點巫術，我家有一位印尼，之前和她聊類似話題，不過如果是用在害人得己身上，未來應該會回到自己身上吧」、「我朋友就是這樣一步步掉入印尼移工的圈套裡，先是莫名其妙發生關係，然後印尼女移工就懷孕了，接著就結婚了」、「我聽過一樣的故事 ...是我朋友」。

不過也有人質疑，「這種東西對大部分意志堅定的人發揮不了作用」、「沒想到現在還有這麼不科學的事情」、「降頭術確實存在，但不一定是用來害人，正邪取決於法師與施降者，這敘述確實誇大了」、「有聽過這種方式，但是我疑惑...如果把水倒進去公司飲水機，不就整個公司都淪陷嗎」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼ 。（圖／翻攝靈異公社）

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