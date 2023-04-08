「馬耀」校長含義曝光！　侯友宜：以勇士精神繼續為台灣向前行

▲侯友宜今日出席112年度新北市原住民族部落大學開學典禮 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市原住民族部落大學今（8）日在板橋435藝文特區舉行開學典禮，新北市長侯友宜以身為原住民族部落大學「馬耀（Mayaw）」校長出席。他表示，感謝族人朋友為他起了一個原住民名字，名字對他意義非凡，因為這象徵著中華民國這塊土地，不分族群、地域，2300萬人民就是一家人，未來會帶著這個名字所賦予的意義，以勇士的精神繼續為台灣的永續向前行。

新北市原住民族部落大學今天舉行開學典禮，侯友宜以校長身分到場致詞表示，多次獲中央評鑑肯定的部落大學，今年邁入第19年，將為市民提供更多元豐富的「原民學」學習場域。

侯友宜提到，身為校長的他，在這裡邀請大家一起來投入「原民學」，一起以主體展現、文化智慧保存、技職發展、永續共榮為初衷，把原民部落的習俗、語言、藝術文化傳承下去。

侯友宜也說，他一直很感謝族人朋友為他起了一個原住民名字「馬耀（Mayaw）」，這個名字對他的意義非凡，也代表了「勇士」的意思，象徵著中華民國這塊土地，不分族群、地域，2300萬人民就是一家人。未來，他會帶著這個名字所賦予的意義，以勇士的精神繼續為台灣的永續向前行。

侯友宜強調，台灣是多元族群、兼容並蓄的美麗島嶼，而原民文化是台灣獨有的美麗瑰寶，我們盡一切努力將這樣珍貴的族群核心價值傳遞下去。「同學們，學海無涯，今天只是起點，讓我們一起開啟未來無限可能」。