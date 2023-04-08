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社會 社會焦點 保障人權

逃獄是為了見她！外役監逃犯本想搭火車逃亡　接應機車女身分曝

記者崔子柔／綜合報導

台中監獄外役監26歲受刑人姜建利3日放假回家掃墓後，逾假未歸，警方昨（7）日在板橋火車站前，逮捕想繼續搭火車逃亡的他。據了解，騎車接應姜建利的女子是他的女友，而他就是為了見女友逃獄。

姜建利應在6日返監報到，前妻準時載他回監所，他卻翻牆到停車場後逃跑，警方掌握有一名40多歲女性友人接應他北上，7日便在板橋車站逮捕被該女騎車載著的姜建利。

▲▼外役監逃犯板橋車站外遭逮，紅雨衣女騎士幫接應　 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲紅雨衣女騎士接應姜建利。（圖／記者戴上容翻攝）

根據《自由時報》報導，姜建利6日下午5時許從板橋車站出站後，由該女騎車載往中和租屋處藏匿，據了解，該女為姜建利女友，姜建利被逮後，僅無奈要求警方別為難她。目前警方仍在確定姜建利與該女關係，並將由檢方認定該女是否構成藏匿人犯罪行。

▲▼台中監獄外役監26歲受刑人姜建利。（圖／民眾提供）

▲▼姜建利昨日被逮。（圖／民眾提供）
▲穿夾腳拖落跑逾150公里，外役監逃犯姜建利狼狽模樣曝！。（圖／民眾提供）

姜建利過去曾涉犯洗錢防制法、加重詐欺、強盜等多項前科。2019年曾擔任送貨司機，涉嫌拿走店家約39萬元的貨款，在法院審理案件時，供稱自己沉迷線上博弈遊戲，需要大量金錢才會犯行。

姜建利還曾犯下侵佔罪遭判刑6個月，2020年3月出獄。2021年7月涉嫌到工地竊取張男市價約2600元的H型鋼1支，在偷竊過程被張男撞見，輾壓跌倒的張男，導致對方左腿粉碎性骨折，法院依準強盜罪累犯，處有期徒刑6年。

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