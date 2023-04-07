「抗癌戰將」審高端洩密遭起訴！王必勝：已請辭所有衛福部委員職務

記者嚴云岑／台北報導

食藥署疫苗審查會委員劉滄梧涉嫌高端疫苗內線交易遭檢方起訴，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，參加疫苗審議會委員都有簽署保密同意書，會議開始前也會宣讀，讓其知道違反會有民事、刑事責任。該委員幾個月前就辭所有衛福部職務，相關責任將由司法機關釐清。

前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數，一路攀升到417元，遭質疑炒股。承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，分別就「本案利多消息一至六」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

「抗癌超級戰將」劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員時，將委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權消息告知妻子施庭芳，施妻在隔日重大消息公開前，分批買入高端公司股票20仟股，因認劉男涉嫌洩密罪，施妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

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王必勝下午在指揮中心被問及此事時回應，該名委員是食藥署疫苗審議會委員，幾個月前案子爆發後就主動辭去衛福部所有委員職務，因此也沒有解聘問題，其餘問題就交由司法秉公處理。

薛瑞元今（７）日中午接受電訪回應，審查委員均有簽保密同意書，該委員作為已違反保密協議，衛福部之前已配合檢調調查，其他委員經調查後並未有相同疑慮，因此其他委員名單暫不更動。由於此案已涉及刑事案件，衛福部將配合檢調單位，「往後司法程序該怎麼處理就怎麼處理」。