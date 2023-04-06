世界第一大唇！打43次玻尿酸　「迷唇姐」上約會實境秀：找真愛

▲ 擁有世界第一大唇的網紅「迷唇姐」安德里亞，決定參加實境秀來尋找真愛。（翻攝andrea88476 IG、推特）

圖文／鏡週刊

擁有世界最大嘴唇的「迷唇姐」安德里亞·伊凡諾（Andrea Emilova Ivanova）坦言自己仍未找到真命天子，近年來不斷接受整形手術，以維持這項「世界之最」的頭銜，已花費近2萬英鎊（約台幣76萬）進行43次手術，最近更在臉頰注射4針玻尿酸。不過，最近她也開始想要找到真愛，準備參加《單身漢大放送》真人實境秀節目。

安德里亞表示，因為外貌奇特，也許多男性都對她很敬而遠之，「當然，有很多男人非常喜歡我，但也有些人不喜歡我，覺得我很奇怪也很瘋狂。」她透露，不少男性私訊她約會、贊助旅遊等，讓她很開心，但她更希望能夠找到「一生的摯愛」。

▲ 有許多網友都認為她整形後跟神奇寶貝「迷唇姐」長相非常相似。（翻攝Reddit）

即使願意冒險參加真人秀節目，但安德里亞表示她對未來的期望並不高，也不知道真命天子是否會喜歡她這樣的「人造美女」，但她會用善良跟禮貌來吸引對方，並且試驗看看這些「單身漢」是否會對她產生興趣。

▲ 安德里亞整形前後照片。（翻攝andrea88476 IG、推特）

此外，安德里亞透露不知道自己收到過多少次求婚，且數量多得數不清，每天都會收到來自世界各地的男性私訊，要求跟她交往。雖然她有時候會因此困擾，但也因此感到很開心。她說：「我覺得有很多跟我一樣的人存在，這讓我感到很滿足。」她甚至透露，有些男性因為她拒絕跟他們交往而生氣。

最後，安德里亞表示自己不會停下整形的腳步，因為她希望能夠達到更「驚人的效果」，並且讓自己的臉頰與嘴唇大小相當，「我還會繼續注射玻尿酸，因為我想要更大的嘴唇。」

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