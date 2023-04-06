手段不人道！桃市綠營議員質疑「抓狒戰情室」違反野生保育法

▲狒狒之死後續！綠營議員質疑抓狒戰情室違反野生保育法。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園狒狒脫逃18天後在抓捕時，遭到槍擊不幸身亡。民進黨市議員魏筠、余信憲、王珮毓6日在桃園市議會定期大會，進行農業局工作報告提出質詢指出，抓狒戰情室的總指揮完全安排錯誤，違反法令，怒批抓狒手段不人道。

余信憲說，動保法應由林務科管轄，非由動保處管轄，但這次抓狒戰情室的問題應該是違反了中華民國的憲法三位階，行政法上的事物管轄，行政機關之權限均係以法規為依據，農業局的抓狒戰情室的人事安排，明顯違反中華民國法律。

余信憲拿出一份3月28日農業局發出的新聞稿，指稱現場總指揮為動保處處長王得吉，但依照野生保育法主責單位應為林務科，而目前農業局林務科的人員也被地檢署約談中，抓狒戰情室的總指揮完全安排錯誤，違反法令，局長所做的行政處分，像是抓狒戰情室組織與建立，都是基於管轄錯誤造成明顯而重大的瑕疵，余信憲也請求將抓狒戰情室群組內的組織架構及名單提供給他。

魏筠則引用「野生保育法」18條提到，保育類野生動物緊急情況下，未及報請主管機關處理者，得以主管機關核定之人道方式予以獵捕或宰殺以防治危害。但這次抓狒戰情室的處置，抓狒狀況有緊急嗎？抓狒手段有基於人道嗎？

魏筠也問，抓狒應依照「野生保育法」來處置，主管機關應該是農業局的林務科，卻由掌管動保法的動保處處長做指揮官，依照實質現場調度媒體運作與把狒狒抓來抓去的人是當時的農業局盧專委，王處長只是有抓狒戰情室總指揮官的虛名，實質都是盧專委主持。

同時，魏筠質疑，盧專委並非獸醫也沒有野生保育法的專業培訓，為何凌駕專業、僭越組織體系，難道盧專委只是因為是市長的親信?是市長的密友，就可以凌駕專業與行政指揮的系統?

王珮毓提到抓狒戰情室的採購應由農業局長陳冠義負責督導，其中空拍機自3月23日起至狒狒身亡(3/27)後，空拍機都在啟用，找了兩間私人空拍公司進行協助，這兩家空拍公司都與盧專委有關，但抓狒任務開始到結束都沒有依照採購法進行採購，王珮毓質疑不符合採購法之規定，是否有行政瑕疵及圖利廠商，請局長好好交代。