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狒狒之死　桃市議員籲釐清SOP：別讓桃園承擔所有責任

▲續追狒狒之死，市議員謝美英：釐清SOP

▲續追狒狒之死，市議員謝美英要求：釐清SOP非讓桃園承擔所有責任。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會6日進行農業局工作報告，狒狒事件，依舊在議會沸沸揚揚。市議員謝美英說，這起事件簡單講，「就是隔壁鄰居養的動物，跑到我們家來，結果一堆鄰居跑進來我們家指手劃腳，搞出命案之後，拍拍屁股走人了，爛攤子卻由我們桃園市政府來面對！」

謝美英說，而且這個鄰居還是一個大型的動物養殖園區，難保哪天會不會又有其他更兇猛的動物跑出來？一來，這不是我們養的；二來，也不是我們讓牠過來的；三來，造成了許多生活上的不安。市府應該以此事做為殷鑑，與中央確認、釐清類似案件的SOP，而非讓桃園市政府承擔所有責任。

謝美英認為，也因為這起事件，突顯了桃園的「動物保護」是不堪一擊的，一遇事情就禁不起檢驗，希望未來在動保方面減少口號，增加務實作為。她直指，桃園南昌營區目前正在進行整修工程，未來要成為桃園市犬貓市區認養中心。目前工程進度近半，預計七月完工，謝美英要求，完工之後，啟用之前，動保處主動邀請桃園動保團體、議員參訪，聽聽基層聲音，把關認養中心的硬體設施之外，如何把關，避免不肖人士假認養、真販售，或是假領、真繁殖？

謝美英也說，陳冠義局長在到桃園市政府擔任農業局長之前，在峨眉鄉農會擔任總幹事，也擔任過新竹縣政府綜合發展處處長。無論是處長、農會總幹事，都必須整合所有的活動，擴大行銷。桃園有仙草花節、海芋節、蓮花季、農博…，陳局長如何運用過去豐沛的行銷經驗，讓桃園的農業產值、讓農民真的有所感、收入能夠增加，建議能主動與觀旅局橫向聯繫，1+1大於二，重點要創造桃園最大的農作經濟產值。

再者，搶蛋風潮稍歇，即便量勉強供應，但是價格上揚。桃園市去年9-12月，產蛋量比前一年同期多了416萬顆，全年度是2300萬顆。「有沒有可能我們在地自己生產的雞蛋優先提供給桃園市來使用呢？建請農業局要努力去爭取，優先保障桃園市所有的民生用量。」

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