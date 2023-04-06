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南投長照服務2.0交通接送逾7萬人申請　每月8趟讓子女心安

▲長照服務2.0服務項目中包括交通接送服務，南投縣民111年累計超過7萬人次使用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲長照服務2.0服務項目中包括交通接送服務，南投縣民111年累計超過7萬人次使用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉民阿勇伯因突發性腦中風，造成右側肢體偏癱，行動不便，須以輪椅代步，其子阿俊為把握黃金復健期，每週一到週五將爸爸從自家2樓背下來，再搭乘計程車到醫院，往返車資是一大負擔，後來偶然看到電視廣告宣導「長照2.0服務」，阿俊替父親申請使用長照四大服務裡的「交通接送」，從此阿勇伯可以安心搭乘接送巴士前往醫院復健，解決子女的擔憂。

南投縣衛生局指出，高齡化社會來臨，長照服務需求愈來愈高，依據全國人口資料庫統計，南投縣人口數截至今年1月底為47萬9666人，其中65歲以上人口計9萬6840人，佔20.1%；而長照服務2.0服務項目中的交通接送，全縣111年使用人次累計7萬1677人次，也增進長者外出就醫方便性。

▲長照服務2.0服務項目中包括交通接送服務，南投縣民111年累計超過7萬人次使用。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，長照「交通接送」服務的申請資格為：1. 65歲以上失能老人，2. 55歲以上失能原住民；3. 失能身心障礙者；4. 50歲以上失智症患者；每月可補助8趟往返醫療院所就診、復健，但住宿式機構之民眾不適用。

衛生局提醒，有長照需求的民眾可透過「全國長期照顧服務專線：1966」即可轉接至各縣市照管中心，由其派專員到宅評估，經評估長照需要等級第2級（含）以上；或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，亦可多加利用南投縣衛生局長期照顧網路線上申請服務（https://www.ntshb.gov.tw>便民服務>線上申請>長照服務個案申請）。

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