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憂鬱症再7年超越癌症躍失能首因　南投縣衛生局提醒留意9大症狀

▲憂鬱症估計於2030年將超越癌症，成為造成失能的最主要病症。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲憂鬱症估計於2030年將超越癌症，成為造成失能的最主要病症。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

68歲的老香（化名）伴侶已歿、子女皆在外地工作，目前獨居三合院，去年底曾想不開經鄰居發現後通報；南投縣衛生局關懷訪視員獲報至家中訪視，得知老香已持續3個月心情低落且食慾不振，平日多躺在床上卻難以入眠，對鄰里間的茶敘會談和社區關懷活動都興致缺缺，甚至連最愛的縫紉都已閒置好些時日，機杼上已佈滿灰塵。

老香向縣府衛生局表示，自己年輕時喜愛外出露營，如今身體大不如前、宛如一具空殼，生活只剩萬般苦悶；訪員協助她至身心科看診，經醫師評估後診斷為憂鬱症，開立藥物並給予疾病相關衛教，並配合心理諮商，經2個月穩定就醫及服藥，老香狀況已好轉，能與鄰居互動。

衛生局長陳南松指出，「憂鬱症」與心血管疾病、愛滋病同被世衛組織列為3大需重視疾病，更居造成失能疾病的首位，預估2030年將超越癌症，成為人類「失能」最大的健康殺手，而憂鬱與自殺相關性高，老年及青少年族群更需多加關注；南投縣社區心理衛生中心指出，女性罹患憂鬱症比率為男性的一倍，獨居、家庭支持度、照護壓力、社交支持度、基因、社經地位、重大壓力事件等，都可能是造成憂鬱的潛在因子。

▲憂鬱症估計於2030年將超越癌症，成為造成失能的最主要病症。（圖／南投縣政府提供）

衛生局提醒，憂鬱症症狀主要包括9項：情緒低落、凡事提不起興致、睡眠問題、食慾改變、動作遲緩、疲倦、自責、自殺的意念以及無法專注，若發覺自己或親友易感到憂鬱情緒，或對生活失去興趣或愉悅感，且持續2週有以上5項症狀出現，就要當心；平時可自我檢視身心狀況，學習以適當方式釋放壓力與情緒：平日可多接觸陽光與固定運動，保有規律安定的生活習慣和身心愉快，以增加挫折容忍力，並學習肌肉放鬆術、靜坐及冥想等放鬆技巧。

陳南松表示，倘若有符合憂鬱症症狀，可至身心科就醫，衛生局與衛福部草屯療養院合作，於南投、埔里、竹山、水里、信義等衛生所皆設有駐點精神科門診，13鄉鎮市衛生所也設有免費心理諮商資源，可上南投縣衛生局網頁-「我要心理諮商」（https://www.ntshb.gov.tw/counseling/index?Parser=99,5,74,42），或撥打南投縣社區心理衛生中心專線049-2202662尋求協助。

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關鍵字：

憂鬱症失能癌症

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