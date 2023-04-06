會晤麥卡錫創歷史　蔡英文引論語感謝美國支持：維護和平先強大自己

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，整個活動在中午12點時結束；會後蔡英文在麥卡錫的陪同下，兩人共同發表聲明。蔡英文說，台灣致力成為世界的可靠夥伴以及良善的力量，並引用論語「德不孤，必有鄰」，強調在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。

蔡英文說，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫議長及各位國會議員見面。要感謝麥卡錫議長的盛情接待，也感謝他邀請跨黨派的國會領袖今天在百忙之中撥冗與會，「各位的參與及堅定支持讓台灣人民了解到，我們沒有被孤立，也並不孤單」。



「這裡可以說是我們最佳的會面地點，給我們機會向這位備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬。」蔡英文說，在外交領域經歷重大變動的年代，雷根總統扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。

蔡英文提到，雷根總統1982年的六項保證，以及國會通過的重要法案《台灣關係法》為這段已逾四十年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。在此期間，我們維護和平，促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。



「然而現在，我們所有人都明白，我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。」蔡英文說，在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根總統就曾說過「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由」。



蔡英文說，今早與國會領袖會面時，重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中，她也提及雷根總統的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」，而且，只要團結一心，必定更強大。



蔡英文說，我也代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝他們提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛我們的共同利益、和平及繁榮。



蔡英文強調，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」。在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根總統傳承的意志與教訓。再次感謝麥卡錫議長的溫暖接待及友誼。謝謝所有美國國會的友人一直和台灣站在一起。