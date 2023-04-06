　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

會晤麥卡錫創歷史　蔡英文引論語感謝美國支持：維護和平先強大自己

▲▼蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，整個活動在中午12點時結束；會後蔡英文在麥卡錫的陪同下，兩人共同發表聲明。蔡英文說，台灣致力成為世界的可靠夥伴以及良善的力量，並引用論語「德不孤，必有鄰」，強調在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。

蔡英文說，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫議長及各位國會議員見面。要感謝麥卡錫議長的盛情接待，也感謝他邀請跨黨派的國會領袖今天在百忙之中撥冗與會，「各位的參與及堅定支持讓台灣人民了解到，我們沒有被孤立，也並不孤單」。
 
「這裡可以說是我們最佳的會面地點，給我們機會向這位備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬。」蔡英文說，在外交領域經歷重大變動的年代，雷根總統扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。

蔡英文提到，雷根總統1982年的六項保證，以及國會通過的重要法案《台灣關係法》為這段已逾四十年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。在此期間，我們維護和平，促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。
 
「然而現在，我們所有人都明白，我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。」蔡英文說，在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根總統就曾說過「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由」。
 
蔡英文說，今早與國會領袖會面時，重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中，她也提及雷根總統的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」，而且，只要團結一心，必定更強大。
 
蔡英文說，我也代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝他們提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛我們的共同利益、和平及繁榮。
 
蔡英文強調，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」。在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持。在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根總統傳承的意志與教訓。再次感謝麥卡錫議長的溫暖接待及友誼。謝謝所有美國國會的友人一直和台灣站在一起。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法
鋒面「強雨彈」直撲！全台防劇烈雷雨　斷崖式降溫跌回1字頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

麥卡錫：台美人民的友誼是維持和平及區域穩定的關鍵

會晤麥卡錫創歷史　蔡英文引論語感謝美國支持：維護和平先強大自己

蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

這次不只400！蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

郭台銘參選2024　矢板明夫拋3問：未提想捍衛的價值觀

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫　握手寒暄互道「你好」

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

麥卡錫：台美人民的友誼是維持和平及區域穩定的關鍵

會晤麥卡錫創歷史　蔡英文引論語感謝美國支持：維護和平先強大自己

蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

這次不只400！蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

郭台銘參選2024　矢板明夫拋3問：未提想捍衛的價值觀

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫　握手寒暄互道「你好」

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

麥卡錫：台美人民的友誼是維持和平及區域穩定的關鍵

會晤麥卡錫創歷史　蔡英文引論語感謝美國支持：維護和平先強大自己

他祖厝挖出「民國48年學生車票」　校名震撼全場：全村會放炮慶祝

台灣培育「芒果鳳梨」驚傳外流中國！農委會重批強奪心血要查了

蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

快訊／台東近海02：09發生規模4.2地震　最大震度4級

計程車當掩體！桃園男女「修車廠前開戰」　業者放假看監視器傻眼

越南下龍灣觀光直升機墜毀　機上5人已知2死

這次不只400！蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

「我的英雄學院」一番賞9月開抽、多組模型獎品：再現御茶子感人喊話

中山大學獼猴插吸管喝手搖杯　熟練動作笑噴網：已會點外送

政治熱門新聞

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫

大陸檢查兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

郭台銘未提想捍衛的價值！矢板明夫拋3問

幕後／替柯衝高政黨票　黃最快明入民眾黨

蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

中國人情蒐蔡麥會！不認領400車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

杜絕黃牛票亂象　政院擬提修法重罰30倍

蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

政院擬提修法　破壞關鍵基礎設施加重罰則

國防部：美組專案小組優化台美軍售程序

更多熱門

相關新聞

蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

蔡英文讚眾議員如加州陽光溫暖　麥卡錫：台美可共同維持亞洲自由民主

總統蔡英文美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤；在閉門會議開始前，雙方分別由麥卡錫、蔡英文逐一介紹與會出席的代表，隨後並致開場詞。蔡英文致詞時表示，謝謝議長麥卡錫的熱情邀約，在座的大家很溫暖，就像加州的陽光一樣。

蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

陸將查兩岸直航貨船！航港局「通知業者拒絕」　嗆責任陸方自負

陸將查兩岸直航貨船！航港局「通知業者拒絕」　嗆責任陸方自負

關鍵字：

蔡英文民進黨美國紐約洛杉磯瓜地馬拉貝里斯民主夥伴共榮之旅麥卡錫

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

五月天阿信認了「我搭訕的女孩」　女方身份曝光！

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

男大生「一周喝5次這飲料」快洗腎！最傷腎飲食不是吃太鹹

拍惡搞片　YouTuber惹怒路人被開槍

鳳梨「89對決」惹議片段全刪光！　Joeman挨轟「回應曝真相」

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤全身紅洩憤亡！兒是知名政治學者

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

每天「通勤3小時」到信義區上班！居住地曝全場傻眼

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面