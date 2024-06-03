「主機守護者」也在COMPUTEX 　網見高科技乖乖：重要合作供應商

▲高科技乖乖開賣了。（圖／電腦評測開箱媒體「UNIKO`s Hardware 」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會在機械設備旁放上「綠色乖乖」，想要讓機器乖乖運作。台灣特殊的「乖乖文化」連外媒都有報導，而這次台北國際電腦展上，也能見到「高科技乖乖」。就有不少網友得知消息後，不禁直呼「這就對了」、「東方神祕力量」。

日前乖乖就透過臉書粉專發文透露，在今年的台北國際電腦展上，「主機們的好朋友」乖乖將以全新樣貌守護大家，包含旅行小包、收納袋、能量御守、滑鼠墊和貼紙等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早，電腦評測開箱媒體「UNIKO's Hardware 」也貼出最新照片，直呼「高科技乖乖開賣了！」現場放出乖乖的各樣商品圖，顏色均以綠色為主。

▲乖乖販售多款新商品。（圖／翻攝自Facebook／乖乖）

貼文一出，再度掀起討論，不少網友留言表示，「乖乖也是高科技產業重要戰略合作供應商」、「之前在竹科上班，機台都要放綠色乖乖」、「乖乖享譽國際」、「乖乖科技，享譽國際」、「科學盡頭終究還是玄學」。

▲乖乖旅行小包、能量御守。（圖／貿協提供）

事實上，乖乖早就紅到國外，英國廣播公司（BBC）先前在報導指出，台灣一款「椰子味玉米脆片」被視為吉祥物，能夠確保高科技機器順利運轉。報導也提到，這個文化源於一位寫論文的研究生，當時他因電腦當機，所以就在機台上擺了「綠色乖乖」，想不到事後電腦真的正常運作。