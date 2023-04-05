快訊／白沙屯媽祖社群被駭「不到一天就取回」　管理員發文感謝

▲白沙屯媽祖粉絲團封面照片遭竄改，3日晚間發布緊急通告帳號被駭。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

苗栗通霄白沙屯媽祖粉絲團管理員駱調彬FB帳號被駭，他管理的4個大型粉絲平台管理權被綁架，被停權中的駱調彬發出緊急通告。消息曝光後引起各界注意，經由各界專業人士協助後，最後被盜的帳戶終於取回。駱調彬也在粉絲專業發文感謝各方協助。

擔任白沙屯媽祖粉絲團管理員的駱調彬表示，3日清晨4點5分左右，發現他個人臉書帳號被駭，帳號被更名為「Elizabeth Olsen」，大頭貼也被換成女性，帳號被停權無法使用，經過1整天試圖取回權限，仍舊沒有辦法處理。

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不只駱調彬個人臉書出狀況，他擔任管理員的「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團 社團」4個網站的帳號也被駭，超過16萬粉絲的「白沙屯媽祖粉絲團」的封面照片也遭竄改過。

不過在5日上午，「白沙屯媽祖粉絲團」臉書貼出感謝文，表示被盜消息曝光後，一早就接到各界專業人士協助，在不到一天的時間就把被盜的帳戶取回「感謝白沙屯媽祖及那麼多善心人士幫忙。」

▼管理員宣布被盜帳號取回。（圖／翻攝白沙屯媽祖粉絲專頁）