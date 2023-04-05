15歲男6度性侵女同學　父母連帶賠償84萬

▲小方在各處廁所遭到性侵。（示意圖／ETtoday資料圖）



記者崔子柔／綜合報導

台北市一名15歲女學生小方（化名）指控，她在校內廁所、捷運站廁所等地，6度遭當時同校的男友阿力（化名）性侵，事後更有創傷後壓力反應。高等法院認為，阿力和父母應連帶賠償84萬元。

根據判決書內容，小方提到，她在2020年5月至7月間與阿力交往，前後卻在各地公廁遭6度性侵，第一次是在學校的無障礙廁所內，她被阿力拉進廁所後，不斷說不要，並將手擋在胸前，不過阿力仍強行脫下她的衣物。

小方指出，她當下嚇傻了，推阿力也沒有用，她就不動了，並稱阿力要求她躺在地板，她拒絕後就被強壓肩膀躺在地上，遭性侵得逞。小方稱阿力事後一直傳LINE給她說要發生關係，她都沒有答應，但還是被強拉進廁所，她當時還繼續跟阿力在一起，「是以為他是很重感情的人，但是後來發現他只是想找我發洩，所以才跟他分手」。

小方在學校的無障礙廁所、捷運世貿站廁所、商店廁所內、某撞球館廁所等地遭性侵，當時因為手腳被壓制，她事後相當害怕被他人碰到手腳，即便在夏天也會穿著外套將身體包住，就醫後被診斷為創傷後壓力反應。

阿力和父母則辯稱，和小方是合意性交，事發後小方也常和阿力一起出遊，沒有什麼創傷後壓力反應，雖然她曾就醫，但跟阿力和她發生關係的事情無關。

阿力觸犯強制性交罪，刑事部分僅被台北地院少年法庭裁定交付保護管束確定。民事部分法官認為，小方在事發後將遭性侵一事告知3名友人，且有「自責」、「覺得自己不乾淨」、「是破碎娃娃」等自我評價低落之感受，也被醫師診斷為創傷壓力症候群並有情緒不穩情形，因此判阿力及父母應連帶賠償精神撫慰金80萬元，及醫療等費用4萬多元，全案確定。