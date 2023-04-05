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台版攝理教！淫教主創仙女班當後宮：精液提升靈性　信徒送5億房產

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐浩城自稱中華中正黨榮譽主席。（圖／記者劉昌松攝）

記者崔子柔／綜合報導

華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍）2020年被台北地檢署起訴涉嫌強制猥褻、性侵6名女信徒，他從2016年起要信徒找年輕貌美的處女加入「仙女班」，聲稱「精液可提升靈性、修行」等。2名被害女子申請犯罪被害補償金，其中1人經北檢核發10萬元，另1人則因超過2年申請時效被駁回。

根據判決書內容，徐浩城自稱「五教共主」，是「台灣中華中正黨」黨主席，他在華興靈修中心有上萬名信眾，並於2016年制定「仙女班」，宮女只收30歲以下單身、沒有性經驗的女子，前後靠著信徒們募集了237名「仙女」。

檢警調查，徐浩城要求仙女們白天在他開設的太一電子檢驗公司上班，晚上全數回到北市興隆路4段的靈修中心住宿，且禁止與家人、親友聯絡，一旦與外人見面或透露想念家人，就會遭到斥責並被威脅說不守規範將禍延家人。

▲▼中華中正黨榮譽主席少龍(徐浩城)。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐浩城2018年投資仙華音樂幫自己出唱片。（圖／記者劉昌松攝）

部分仙女曾被少龍召見，進辦公室跪著等聽開示，徐浩城卻要仙女脫衣服，讓他搓吸胸部、強吻，被害人嚇傻不敢動，徐浩城還大言不慚地說：「精液射給妳可提升修行」，甚至強調「破身：唯有依靠道主力量，把妳擁抱飛到天界，在天時、地利、人和的狀態下，用先天氣更換污濁的肉身，讓妳重生返回處女」。

北檢主任檢察官黃珮瑜在全台找到6名被害人願意出面作證，徐浩城變態犯行曝光後，有2名受害女子申請犯罪補償金，其中一名20多歲的女大生表示，她跪在徐浩城辦公室聽訓時，徐浩城假裝要攙扶她結果藉機強吻，還用舌頭強行將她的牙齒推開舌吻，北檢2021年同意支付10萬元補償。

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐浩城遭警方移送地檢署畫面。（資料圖／記者劉昌松攝）

另名女子則稱她有2次被害經驗，先是被徐浩城強抱、強吻，第2次徐浩城則變本加厲，盯著她的胸部說喜歡看，接著就脫掉她的內衣吸奶頭，不過因為她申請時已超過2年申請時效，被檢方駁回。

全程否認犯行的徐浩城，在檢警大舉搜索華興靈修中心時，被發現辦公處所和住處有大量A4影印紙紙箱，裡面裝著滿滿的現金鈔票，總計約有8000萬元，都已經被檢察官查扣，另外徐浩城也常以需要修練場地等理由，說服信徒出錢買房買地作為道場使用，這些不動產都被登記在徐浩城名下，估計有數十筆，市價近5億元。

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