台版攝理教！淫教主創仙女班當後宮：精液提升靈性　信徒送5億房產

▲徐浩城自稱中華中正黨榮譽主席。（圖／記者劉昌松攝）



記者崔子柔／綜合報導

華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍）2020年被台北地檢署起訴涉嫌強制猥褻、性侵6名女信徒，他從2016年起要信徒找年輕貌美的處女加入「仙女班」，聲稱「精液可提升靈性、修行」等。2名被害女子申請犯罪被害補償金，其中1人經北檢核發10萬元，另1人則因超過2年申請時效被駁回。

根據判決書內容，徐浩城自稱「五教共主」，是「台灣中華中正黨」黨主席，他在華興靈修中心有上萬名信眾，並於2016年制定「仙女班」，宮女只收30歲以下單身、沒有性經驗的女子，前後靠著信徒們募集了237名「仙女」。

檢警調查，徐浩城要求仙女們白天在他開設的太一電子檢驗公司上班，晚上全數回到北市興隆路4段的靈修中心住宿，且禁止與家人、親友聯絡，一旦與外人見面或透露想念家人，就會遭到斥責並被威脅說不守規範將禍延家人。

▲徐浩城2018年投資仙華音樂幫自己出唱片。（圖／記者劉昌松攝）



部分仙女曾被少龍召見，進辦公室跪著等聽開示，徐浩城卻要仙女脫衣服，讓他搓吸胸部、強吻，被害人嚇傻不敢動，徐浩城還大言不慚地說：「精液射給妳可提升修行」，甚至強調「破身：唯有依靠道主力量，把妳擁抱飛到天界，在天時、地利、人和的狀態下，用先天氣更換污濁的肉身，讓妳重生返回處女」。

北檢主任檢察官黃珮瑜在全台找到6名被害人願意出面作證，徐浩城變態犯行曝光後，有2名受害女子申請犯罪補償金，其中一名20多歲的女大生表示，她跪在徐浩城辦公室聽訓時，徐浩城假裝要攙扶她結果藉機強吻，還用舌頭強行將她的牙齒推開舌吻，北檢2021年同意支付10萬元補償。

▲徐浩城遭警方移送地檢署畫面。（資料圖／記者劉昌松攝）



另名女子則稱她有2次被害經驗，先是被徐浩城強抱、強吻，第2次徐浩城則變本加厲，盯著她的胸部說喜歡看，接著就脫掉她的內衣吸奶頭，不過因為她申請時已超過2年申請時效，被檢方駁回。

全程否認犯行的徐浩城，在檢警大舉搜索華興靈修中心時，被發現辦公處所和住處有大量A4影印紙紙箱，裡面裝著滿滿的現金鈔票，總計約有8000萬元，都已經被檢察官查扣，另外徐浩城也常以需要修練場地等理由，說服信徒出錢買房買地作為道場使用，這些不動產都被登記在徐浩城名下，估計有數十筆，市價近5億元。