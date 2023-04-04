切割噴火影片！貨櫃撞國道標示「連成一體」　高空作業排除中　

記者林悅、劉人豪／台南報導



今(4日)10時34分國道1號南向303k麻豆段，發生聯結車載運的貨櫃，不明原因升起撞擊橋梁及道路標示牌事故，因貨櫃無法即時吊離，國道警方動用切割器具進行切割以利吊離貨櫃，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查釐清中。

▲現場因貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間無法即時吊離，動用切割器具切除。（圖／記者林悅翻攝）



警方指出，該聯結車於案發時地所載運貨櫃因不明原因彈起，不慎撞擊上方標誌牌面，致使貨櫃卡在跨越橋及中線車道中間而肇事，需動用切割器具切除。

▲國道1號南向303公里麻豆路段，發生聯結車貨櫃撞擊橋梁事故。（圖／記者林悅翻攝）

而從現場影片中可看到，聯結車經過時貨櫃撞擊橋上的道路標示牌以及支撐架，其中一面標示牌落在道路上，而支撐架經撞擊直接插入貨櫃，導致支撐架跟貨櫃連成一體難以分離。為了讓貨櫃能吊離，現場人員用切割器具，對支撐架進行切割將兩者分離。

專業人士指出，該肇事車輛是改裝過後的油壓式，會導致後方貨櫃升起的原因有很多，有可能是駕駛在車內按到按鈕，行駛過程沒注意而經過該路段的上方有橋樑而釀禍，也有可能是油壓設備故障導致突然升起等因素，不過詳細原因仍待調查釐清才能確定。