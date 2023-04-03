血脈相承，慎終追遠　兩岸同台論清明文化

記者趙禕/上海報導

「我13歲一個人到台灣，是山東生我，台灣養我；山東和台灣都是我的母親，我愛我的母親，兩岸永遠是一家。」這是台灣律師高秉涵在「海峽兩岸清明文化論壇」發自內心的喊話。

由上海市公共關係研究院、華東師範大學台灣研究院、台灣章亞若教育基金會、台灣媽祖文化研究協會聯合舉辦的第十屆「海峽兩岸清明文化論壇」，以「同心守護民族記憶」為主題，探究清明文化慎終追遠的精神內涵，傳遞兩岸同氣連枝的血脈親情；一百多位來自海峽兩岸的民俗文化學者、常住大陸台商、台胞和學生代表參加了論壇活動。

曾經抱了上百壇大陸來台老兵的骨灰回他們老家，並獲得「2012年度感動中國十大人物之一」的高秉涵，用幫助老兵的骨灰回家葉落歸根來實踐清明文化傳承。他在論壇上分享自己的經歷時表示：「清明文化不僅是掃墓祭祖，還增強了家庭凝聚力，並堅定了民族的認同；今後要共同努力譜寫中華民族的歷史，我們都有歷史責任，希望兩岸早日統一。」

▲高秉涵律師。

本次論壇主辦方之一的台灣章亞若教育基金會董事長蔣孝嚴，為論壇寫了一幅「兩岸同祖同文化，齊心協力振中華」書法作品，並以書面致辭表示：「過去我們祭拜共同的祖先，追思紀念歷代民族英雄、愛國先烈；今後，我們更要攜手發揚清明文化，同心守護民族記憶。」

▲蔣孝嚴為論壇寫的書法作品。

本次論壇在華東師範大學舉行，上海市台辦主任鍾曉敏致辭時表示，無論台海局勢如何風雲變幻，中華文化的根和魂都是分割不了的。未來，兩岸人民要進一步凝聚最大共識，維護好中華民族共同的歷史記憶，傳承好中華民族共同的精神財富。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。

華東師範大學黨委書記梅兵也說，兩岸同胞攜手推動中華傳統文化的創造性轉化和創新性發展，同心共力弘揚中華文化，一定能夠把兩岸融合發展推進到一個全新的境界。新黨前主席郁慕明說：「我們整個民族的發展是一代一代人共同努力的結果。在同心守護民族記憶、推動民族偉大復興的進程中，不能忘記先輩的功績，更不能忘記自己所應承擔的歷史使命。」

▲華東師範大學黨委書記梅兵。

▼新黨前主席郁慕明。

上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，兩岸有共同的先祖和先賢，他們構成中華民族的共同歷史記憶，也是促進兩岸同胞心靈契合的動力資源。

▲上海市公共關係研究院執行院長李秘。

論壇邀請多位兩岸人士講述各自的清明故事，他們分享了一個個真情流露的感人故事，展現兩岸同文同種割捨不斷的血脈親情和家國情懷；論壇也安排兩岸學者就「清明文化與中華民族歷史記憶」、「清明文化的創造性轉化與創新性發展」議題深入探討。大家共同認為以「慎終追遠，敬祖愛鄉」為核心內涵的清明文化，不僅是中華優秀傳統文化的重要組成部分，也是兩岸同胞共同的精神家園，一定要共同守護好，發揚好；未來更要進一步挖掘更多的優質傳統文化資源，講好傳統文化的故事，發揚兩岸民間的文化創造力，促進兩岸同胞的心靈契合。

▲多位兩岸人士分享他們的清明故事。

論壇創辦人陳士良、上海市台辦副主任李驍東、江西省台辦副主任何晞等，也和兩岸嘉賓共同見證論壇創辦十週年紀念活動。