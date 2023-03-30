正宮撂人圍攻！小三慘被扒衣「裸體示眾」　網卻歪樓：真的正

▲小三用手擋住胸部，就怕曝光。（翻自《51吃瓜網》）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日流傳一段影片，明顯可見一名妙齡女子被指控是小三，遭到「大媽正宮」撂人圍攻，更當街慘被扒衣剪髮、裸體示眾凌辱。

影片可見一群大媽衝進一間服飾店，並包圍一名妙齡女子，大媽們指控這名妹子是小三，隨後直接當場扒掉她的衣服。不僅如此，小三無論如何苦苦哀求，正宮與大媽們就是不放過她，甚至當場剪斷她的頭髮。之後大媽們更把小三拖到街上，讓她裸體示眾，目的就是要對小三「凌遲羞辱」，隨即引來許多路人旁觀。

▲三人狂扯女子上衣。（翻自《51吃瓜網》）

▲小三慘被正宮當眾亂剪髮。（翻自《51吃瓜網》）

目前未知這起事件的後續發展如何，但影片傳開後引發眾多網友討論，不少網友卻「歪樓」，紛紛直呼小三無論是容貌還是身材都很正，怪不得正宮會被冷漠。另外還有不少網友認為正宮的行為不可取，並稱：「要怪也是怪你家男人」、「找小三出氣有何用？最該找的是你老公」、「以為是二戰時代嗎？還用這種老招公審」、「讓你男人管好自己的褲襠得了。」