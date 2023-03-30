婦人遊水漾森林跌落邊坡摔斷手　南投消防花2小時救援送醫

▲許姓婦人（右著藍色長袖襯衫者）於鹿屈山附近跌落邊坡受傷，南投縣消防局獲報派員前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

許姓婦人與友人一行7人自南部北上，取道南投縣鹿谷鄉前往水漾森林，不慎滑落邊坡、手肘骨折受傷；南投縣消防局獲報後派員徒步前往救援，接觸傷患後再以人力攙扶、接駁方式，費時超過2小時將許婦送上救護車送醫，結束一場虛驚。

南投縣消防局指出，29日上午10時18分接獲鄭姓民眾報案，該登山隊清晨6點出發前往水漾森林，預計當天來回、於下午4點下山，不料同行的63歲山友許姓婦人女性（高雄市籍）行經有水工寮附近，不慎滑落邊坡，疑似骨折受傷，急需救援。

南投縣消防局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制並群呼義消，派遣鹿谷分隊警消、義消及鳳凰志工共3車11人馳援；搜救人員於中午12時39分抵達水漾森林登山口，於下午2時3分抵達傷者待救處，立即進行檢傷評估，發現傷者左手肘有開放性骨折、左臉頰有撕裂傷，給予包紮處理後，再以攙扶方式及人力接駁將傷者後送下山，於下午2時52分由鹿谷91後送至竹山秀傳醫院就醫，順利完成此次救援任務。

南投縣消防局提醒，近日氣候不穩，大雨過後山路溼滑難行，呼籲從事登山戶外活動的山友們，應要備妥齊全登山裝備並注意自身安全。