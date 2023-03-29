329 ! 高虹安宣布改制青年事務委員會　16-40歲公開遴選起跑

政治中心／台北報導

3月29日青年節，為了擴大青年朋友參與公共事務，新竹市長高虹安宣布改制青年事務委員會，包含總委員數擴增至35人、青年代表數增為25位，青年代表在委員會人數比例由45%大幅提升為71.4%，並將青年代表年齡放寬至16-40歲，召開會議次數從原先半年一次，提升至三個月內最少須召開一次委員會議，以暢通青年發聲之管道。

高虹安表示，她在上任後非常重視青年朋友的公共參與，青年擁有無窮的活力與創造力，亦是城市創新的驅動者，需要更多的支持與後盾，市府為支持新創、青創體系，未來將積極推動產業的升級和創新、媒合相關資源、促進新創生態圈健康發展，為青年世代打造更開闊的未來。

高虹安指出，未來竹市府將透過擴增青年事務委員會人數，提供青年參與各項政策討論的多元管道，包含在公共參與、就業培力、創新創業、文化創意及宜居永續等5大青年議題上，規劃青年政策方案，充分廣納各領域的青年代表意見並落實執行。

對於今天開始起跑的新竹市第3屆青年事務委員公開遴選，高虹安也廣邀新竹在地青年朋友參加遴選，她說，期望有想法、有衝勁的熱血在地青年，運用多元觀點勇於發聲，而市府未來也將儘快研擬參與辦法，像是各局處召開與青年相關會議時，一併邀請青年委員參與，將青年意見與需求即時納入政策方向，與市府共築青年宜居城市。

新竹市政府表示，此次的青年事務委員會公開遴選青年代表，將經由遴選小組書面評選，由市府核定後錄取，報名期間自即日起至4月30日截止，以線上報名為主(https://reurl.cc/Nq2jym)，歡迎熱血青年踴躍參與，一起打造青年共創的活力城市。